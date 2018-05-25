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İYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı'nda çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu oldu.

İYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu oldu

İYİ Parti tarafından Sivas 5. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Hüseyin Gülhan, İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı'nda çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınmıştı.

VEKİL ADAYI 'MEDYUM' ÇIKTI

Hüseyin Gülhan'ın internet sitesinde kendisini 'Muhkem insan' olarak tanımlaması ve 'cinli hasta tedavi şekilleri', 'cinler alemi ve şifa market', 'cinlerin bedene girince belirtileri ve yaşayış' gibi konularda makalelerinin olması sosyal medyada olay oldu.

hüseyin gülhan


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İYİ parti Sivas Milletvekili Adayı Hüseyin Gülhan Muhkem insan Medyum

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bunlardan Hersey Beklenir , Üfürükcü Zihniyet Fetoşcu Zaten Bunlar
Cinciden hacıdan hocadan uzak dur alayı sahtekar BOP eş başkanı meydanlarda kuran sallayarak soydu devleti IYI parti bu yavsagi atmıştır iyide olmuştur... din Allah'ın dini olana kadar mücadele edeceğiz IYI olacak
ALLAH ülkemizi sizin gibi insanlardan sakınsın.
Cinciden hacıdan hocadan uzak dur alayı sahtekar BOP eş başkanı meydanlarda kuran sallayarak soydu devleti IYI parti bu yavsagi atmıştır iyide olmuştur... din Allah'ın dini olana kadar mücadele edeceğiz IYI olacak ...
Cinciden hacıdan hocadan uzak dur alayı sahtekar BOP eş başkanı meydanlarda kuran sallayarak soydu devleti IYI parti bu yavsagi atmıştır iyide olmuştur... din Allah'ın dini olana kadar mücadele edeceğiz IYI olacak...
BİR ADAYDA ŞAHİBE VARSA ONU YAŞADIGI YERDEN SORUP ÖGRENİNKİ ŞAHİBELİ İNSANLAR ARANIZA GİRMESİN BÖYLELERİNDEN KENDİNEDE MİLLETEDE HAYIR GELMEZ HEPSİ İÇİN GEÇERLİDİR
Uğur Dündar'a kapak olsun.
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