İYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu oldu

İYİ Parti tarafından Sivas 5. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Hüseyin Gülhan, İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı'nda çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınmıştı.
VEKİL ADAYI 'MEDYUM' ÇIKTI
Hüseyin Gülhan'ın internet sitesinde kendisini 'Muhkem insan' olarak tanımlaması ve 'cinli hasta tedavi şekilleri', 'cinler alemi ve şifa market', 'cinlerin bedene girince belirtileri ve yaşayış' gibi konularda makalelerinin olması sosyal medyada olay oldu.
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