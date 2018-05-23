İYİ Parti Şanlıurfa milletvekili adayı çekildi

İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Fuat Aksoy adaylıktan ayrıldı.
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Rüstem Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, listede adaylardan 13. sırada yer alan Fuat Aksoy'un adaylıktan ayrıldığını söyledi.
Coşkun, Aksoy'un kardeşinin de AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı olduğunu anımsatarak, kararı bu yüzden almış olabileceğini aktardı.
Aksoy'un kardeşi Mehmet Fatih Aksoy da AK Parti Şanlıurfa listesinde 9'uncu sıra milletvekili adayı olarak yer alıyor.
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