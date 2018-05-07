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İYİ Parti standında saldırıda son dakika gelişmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar'da erken seçim için çalışmalar yapan üyelerine dün akşam bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 7 İYİ Partilinin yaralandığı bildirildi. Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında biri bıçaklı saldırgan olmak üzere sekiz kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bağcılar’da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise kaçarak uzaklaştı. Hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, “Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır” diye konuştu.

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA

Sözcü'de yer alan habere göre; İYİ Parti’den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, “Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık” denildi.

“MERAK ETMEYİN İYİLER MUTLAKA KAZANIR”

İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'sa saldırıyla ilgili olarak sosyal medyadan, “Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına kötüler tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kötüler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyiniz iyiler mutlaka kazanır. Twitlerimizdeki açıklama İYİ Parti'mizin resmi açıklamasıdır” ifadelerini kullandı.


İYİ Partililere bıçaklı saldırı!İYİ Partililere bıçaklı saldırı!
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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti saldırı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Evet maduru oynayıp oy toplama oyunları başladı.
allaha şükürler olsun ki biri bize munafık dedigi için münafık olmayız onu cenabı hak karar verir... insanlara eziyet etmeyin çamur atmayın dürüstçe çıkın kazanın medeni olun insan olun...
ŞİDDETLE KINIYORUM!!! HANİ NEREDE SEÇİM GÜVENLİĞİ??? ÜLKEYİ YÖNETEMİYORSUNUZ EFENDİLER!! HADİ BAKALIM ÇIKIN TV-LERE DE KENDİNİZİ SAVUNUN? FAİLLER VE HAİNLER KİMLERDİR SÖYLEYİN DE DUYALIM VE SİZE İNANALIM!!! GÜVENLİĞİ NİYE SAĞLAYAMIYORSUNUZ?
İYİLER MUTLAKA KAZANIR... Zor olacak ama direne direne kazanacağız. 16 yılda ülkeyi felakete sürükleyenlerin artık hesap verme vakti gelmiştir. Yazın yediğiniz hurmaların hesabını vereceksiniz...
BU GÜZEL VATANIMIZI,HER KİM OLURSA,OLSUN, TEK KİŞİNİN İKİ DUDAĞININ ARASINA BIRAKACAK KADAR LÜKSÜMÜZ YOK!
YÜCE TÜRK MİLLETİ MAĞDURU DESTEKLER! SAKIN OLA BU SEÇİM HİLELERİNİ YAPMAYIN ARTIK,YOKSA TARİHİN KARANLIK SAYFALARINDA YERİNİZİ ALIRSINIZ!BENDEN SÖYLEMESİ:)
Allah'ın izni ile AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan adaletsizlik likayatsizlik ayrışma DİKTATÖRLÜK son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak
HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYUP SÖYLESİN LÜTFEN: EĞER "YSK" 16 NİSAN REFERANDUMUNDA KIRTASİYEDEN ALINMIŞ MÜHÜRSÜZ OYLARI KABUL ETMESEYDİ,SANDIKTAN "EVET" ÇIKAR MIYDI ACABA?
Allah'ım diktatörlere zalimlere ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocuklarına karşı IYIlere yardim et hırsızları rusvetcileri koluna mılyon dolarlık saatleri takanları iftiracı saldırgan kudurmuş köpeklere fırsat verme yarab!......
YENİ YASADA, MÜHÜRSÜZ OYLAR KANUNLAŞTI!!! HER SANDIKTA YAKLAŞIK OLARAK 300 - 400 OY KULLANILMAKTADIR!!! YANİ, ÖZENLE SEÇTİĞİNİZ SANDIK BAŞKAN VE KURUL ÜYELERİNİN BU KADARCIK OY PUSULASINI MÜHÜRLEYEMEYECEĞİNİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ,YOKSA DIŞARIDAN, BİNDİRİLMİŞ KITALARDAN GELECEK OLAN MÜHÜRSÜZ PUSULALARI MI???
öncelikle saldırıya uğrayanlara geçmiş olsun tabiki kimin hangi amaçla saldırdığı belli değil ne söylesem olmaz iftira atmış olabilirim onun için o konuda yorum yapmak doğru değil 2.si objektif bakarsak bugün terör ülke dışına kaçmış durumda terörle mücadele devam ediyor ama ülke içinde değil sınır dışında Allaha şükür bugün sağlık konusunda muazzam ilerlemeler kaydettik yani hastahanelerimiz ve personelleri çok donanımlı ve temiz bugün ultra yollarımız geçerlerimiz tünellerimiz var bugün silah sanayiinde üretmeye başlamış bir ülkeyiz terlikleri görüpte bunlara giz yumanlar kasıtlı yapıyorlar.
Amaç, ülkede kaos ve hiyerarşi yaratarak seçimleri askıya almak olabilir, bu işleri medeni ve Cumhuriyetine, bayrağına sahip çıkan ve ne mutlu Türküm diyebilen Türk insanı yapmaz, elhamdülillah müslümanız ama bunu da kullanan ahlaksız, Allahtan korkmaz, kuldan utanmazlar var. Rabbim bunları da islah etsin.amin
sayın devlet bahceliye sesleniyorum..mutlumusun sayın devletbahceli insanların kanı akınca mutlumusun..insanları birbirine düşürerek eline ne gececek mutlumusun bahceli..yıllar önce mhp seçim burosuna saldırı oldugunda hepimiz kınamıştık gazetecı arkadaş öldurulmuştu o acıyı hale ailesi ve yakınları yaşıyor sen mutlumusun bahceli kan bulaştırdın bu secıme allah seni bildigi yapsın iyi partili veya başka parti hiç önemli degil önemli olan bir insanın canı ve geride kalan asilesi sayın bahceli herkes evlat nedir bilir can nedir bilir senin de bir parcan olsa sende bilirdin belki bahceli rahat
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