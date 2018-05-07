İYİ Parti standında saldırıda son dakika gelişmesi

Edinilen bilgiye göre Bağcılar’da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise kaçarak uzaklaştı. Hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, “Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır” diye konuştu.

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA

Sözcü'de yer alan habere göre; İYİ Parti’den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, “Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık” denildi.

“MERAK ETMEYİN İYİLER MUTLAKA KAZANIR”



İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'sa saldırıyla ilgili olarak sosyal medyadan, “Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına kötüler tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kötüler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyiniz iyiler mutlaka kazanır. Twitlerimizdeki açıklama İYİ Parti'mizin resmi açıklamasıdır” ifadelerini kullandı.



