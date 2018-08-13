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İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 22:41 | Son Güncelleme

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi: -"İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı görevimden, gördüğüm lüzum üzerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin bayrağını daha yükseklere taşıyacak, daha yeni, daha dinamik arkadaşlarımıza teşkilatlanma fırsatı ve serbestisi sağlamak için istifa ediyorum"

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi görevinden istifa etti.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Tokat Kurucu İl Başkanı olduğunu belirtti.

Büyük Türk milletine hizmet edebilme fırsatı bulmak gayesiyle çıktığı bu yolda, 16.12.2017 tarihinde kuruculuğunu üstlendiğini ve il başkanlığını o günden bugüne şerefle yürüttüğünü aktaran Ünverdi, "İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı görevimden, gördüğüm lüzum üzerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin bayrağını daha yükseklere taşıyacak, daha yeni, daha dinamik arkadaşlarımıza teşkilatlanma fırsatı ve serbestisi sağlamak için istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bu görevi bana layık gören başta genel başkanım Sayın Meral Akşener'e, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcım Sayın Koray Aydın'a ve İYİ Parti'yi yükseltme gayesinden asla taviz vermeyen, vefakar, cefakar ve yiğit yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.
Bu süreçte benden yana herkese hakkımı helal ediyor ve kıymetli yol arkadaşlarımdan helallik diliyorum. İYİ Parti için bir nefer olarak çalışmaya devam edeceğim. Bundan sonraki yaşamımı aktif siyasetten azade sürdürmek tek dileğimdir.
Cenab-ı Allah büyük Türk milletini korusun ve yüceltsin, Türk'ün devletine zeval vermesin."

Ünverdi ile İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar da istifa etti.

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