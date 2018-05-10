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İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

Ankara'da flaş karar... Son dakika habere göre, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü. CHP Grup Başkanvekili Özel, yaptığı açıklamada "Bugün, şu andan itibaren görev tamam, 15'liler yuvaya döndü. Bu görevlerinden dolayı başta genel başkanımız Kılıçdaroğlu ve CHP'liler adına onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

Yüksek Seçim Kurulu’nun İYİ Parti’nin seçimlere katılması konusunda geciken kararı üzerine, CHP’den 15 milletvekili 22 Nisan’da partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılmıştı. 15 milletvekili bugün CHP'ye geri döndü.

Milletvekillerinin de katılımıyla basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekil Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız Türkiye siyaset tarihine geçecek bir kararı uygulamak üzere hep birlikte bir adım attılar. Giderlerken dönüşleri konuşuldu. Birileri onları itibarsızlaştırabileceklerini düşündüler. Ama bu kamu vicdanından, halkın vicdanından geriye tepki. İlk andan itibaren 15 arkadaşımızın yapmış olduğu büyük fedakârlık, kamuoyunda büyük bir takdirle karşılandı. Bir partinin çeşitli oyunlarla seçim dışına bırakılmasına tepki gösteren vicdan sahibi adalet duygusuna sahip olan 80 milyon vatandaşımız tarafından takdirle karşılandı. Onlar gittikleri şehirler de alkışlandı. Yedikleri yemeğin parasını almamaya ısrar eden esnaflarla karşılaştılar. Zaman zaman onlar gözyaşlarını tutamadı. Bununla alay etmeye kalkanlar oldu. Gittikleri gibi dönmüyorlar. Onların gitme kararını, CHP’nin bu kararına 15 arkadaşımızın fedakarca tamam demesinin ardından devam eden süreçte, o gün Türkiye’de şöyle bir iklim hakimdi. Yine her şey birilerinin tasarladığı gibi mi olacak? Bugün Türkiye’de tamam yeter artık, artık her şey planladığınız gibi olmayacak, halkın iktidarını kurmak için saraya karşı tüm milletin ittifakını kurmak için, barıştan yana özgürlükten yana Türkiye’nin yeni geleceğinden yana umut besleyen herkesin yüzünün gülmesi için hepimiz tamam diyoruz. Görev tamam, arkadaşlarımız yuvaya dönüyorlar.

YENİDEN ADAY OLACAKLAR

Öte yandan, CHP'ye dönen 15 milletvekillinin, 24 Haziran seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

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İYİ PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal
Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer
Ankara Milletvekili Nihat Yeşil
Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın
Burdur Milletvekili Mehmet Göker
Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Bursa Milletvekili Erkan Aydın
Çorum Milletvekili Tufan Köse
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
İzmir Milletvekili Tacettin Bayır
Kayseri Milletvekili Çetin Arık
Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İYİ partiyi seçime sokmamak için yapılan tüm planları bozan bu demokrasi kahramanlarını canı gönülden kutlarım
siyaset tarihinin en sacma ve cocukca halesiydi bu. benm verdigim oyla secilen vekili nasil siz yollarsiniz ve geri alirsiniz . partiyi bile yonetemedi kilicdaroglu devleti nasil yonetecek. kendisini parti seciminde yenemeyeni cocukca kursuye cagirark aday yapti cumhur icin. gercekten kemal pasamin kemikleri sizliyor 100 senelik cinar parti ayaklar altinda
Tebrikler CHP ve 15 milletvekiline. Tüm oyunları ve hesapları tepe taklak yaptılar. Demokrasi dersi verdiler. İnşallah allahın izniyle 24 Haziran milat olacak ve güzel ülkemizde her şey çok daha İYİ olacak...
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