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İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili hakkında, "İsterlerse arkadaşlarımız geri dönecekler" dedi.

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Ayrıntılar geliyor...

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP İYİ parti erken seçim Meral Akşener 24 haziran seçimleri 24 Haziran Seçim

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Hiçbir amacı onuru ve misyonu olmayan insanlar koyun sürüsü gibi ordan oraya sürükleniyorlar . Akp ye koyun sürüsü yakıştırmasını yapmadan önce birdaha düşünün ....
bunlar bu kafayla iktidar olup ülle yönetecek ha
özürlü mal iadesi yapılıyor :)
gitmeyi kendilerimi istediler sanki istediklerinde donebilirler diyorsun
isterlerse demek yani parti olarak seçime girmesi kararlastirildiktan sonra bu olsa birsey olurmu peki geri derken chp den millet vekili olabilir desene
parada anlasamadiniz heralde reziller surusu!!
soytarımısınız
bir şeyi yapıyorsanız onun arkasında durun halkın güveni kırılıyor
YTANMADAN ALLANMADAN BİRDE BU MİLLETİN KARŞISINA ÇIKACANIZ HHAAA BU MİLLET SİZİN GİBİ SATILIKLARI AFFEDECEKMİ ACABAAAA
TAKLA KUŞLAR YUVASINI BULAMAZSA NE OLACAKKKK
tiyatrocular iş başında :) bir senarist pensilvanya'da, ötekisi ingiltere'de... piyonlar kılıçdaroğlu ve akşener
bugün millet vekilini satan.yarin başa geçince milletinide oraya buraya satarak ülkeyi boşaltır
bu yiğit vekillerin CHP ye geri dönmesi en doğru yoldur.
abidik gübidik liderin abidük gübüdük vekilleri ağlayarak kiralık gittiniz şimdi geri dönüyorsunuz bu karar acemi basiretsiz ileriyi görmeden düşünmeden oldu bittiye getirerek verdiği karar ancak böyle çapsız vizyonsuz kabiliyetiz yenilgiye doymayan sadece ülkeyi değil kendi koltuğunu düşünen liderle olur CHPyi şamar oğlana çevirdi yazık lider var lidercik var kendini genel müdür sanıyor emir verdim oldu mantığı ile hareket ediyor böyle lider olurmu kaset kumpasıyla gelen aldığı talimatla hareket eden lidercikten memlekete hayır gelirmi
Anlasamadilarya ver vekillerimi al cumhurbaskanlıgi adaylığını diyo kemal bey :)))
defolu olunca iademi edildiler
onurlu bir parti, siyasi bir partinin önünü tıkamaz, halkın iradesine saygılı olsa halkın seçtiği bir başbakanı, belediye başkanlarını görevden almaz.
nerde demiş sayın kılıçtar oğlu bu sözü!! bu da yıpratma çabalarının başka bir versiyonu. Yumurtlayın bakalım dedikoduları
durum belli akp bu fırsatı kullanır bunlarda boş çeneye devam
Sorarım kıyamet neden kopmuyor? Bakıyorum da siyasi partilerin(hepsi),cemaatlerin(hepsi),müslümanım diyenlerin(hepsi) hep bir kirli çamaşırı var(Menfaatçi). Hala kıyamet kopmuyor. Deccali bekliyormuşuz. Bunlar ne?
Hepten Erdoğan ın aklını çıkarmaya çalışıyorsunuz.Zaden demokrasi nin "D" sini bilmez,nede dinin ne olduğundan anlar.İslam dünyası derSuriye başka,İran başka,Irak başka,Sudan başka ,Malezya başka ,Pakistan başka,Mısır başka müslüman.Ha!kendi ülkesinde bir kısmına Zerdüşt ,bir kısmına ateist,bir kısmına isim yazmayayım anlayın.Demek ki her bildiği boş.
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