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İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü "İYİ Parti’de ipler kopuyor" başlıklı yazı yazısında, partinin kuruluş aşamasında Meral Akşener ismini öne çıkartan MHP eski genel başkan yardımcısı Nazif Okumuş’un görüşlerine yer verdi. Yazıda yer alan bilgilere göre, Okumuş, İYİ Parti’yi "Büyük bir düş kırıklığı ve tek seçimlik parti’ olarak nitelendirirken, “Yeni bir seçimde lup'la (büyüteç) ancak fark edilir" ifadesini kullandı.

İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!

Sabah yazarı Mahmut Övür, ‘İP’de ipler kopuyor’ başlıklı yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener veya yardımcısı Koray Aydın, hiçbir şey olmamış gibi davransa da arka arkaya gelen istifaların, partide moralleri altüst ettiğini savundu. Partideki asıl sorunu, iç siyasi yapıdaki uyumsuzluk ve birbiriyle çelişkili birçok grubun bulunmasına bağlayan Övür, bu teşhisi koyanlardan birinin de İYİ Parti’nin kuruluş aşamasında Akşener ismini öne çıkartan eski milletvekili ve MHP genel başkan yardımcısı Nazif Okumuş olduğunu kaydetti. Övür, Okumuş’un sözlerine şöyle yer verdi:

"Seçim sonrası ortaya çıkan fotoğraf, İyi Parti'nin akıbeti açısından maalesef düşük doğum gibi... Parti içinde üç grup var. Bunların bir arada durma ihtimali de yok. Eski DYP'den gelenlerle, bürokrasiden gelen birkaç isim daha şimdiden Erdoğan'ın çekim merkezine girmişler."

"ÜÇ HİLAL’E KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORLAR"

Sonra sözü, İP içinde MHP il başkanları ve yöneticilerinden oluşan ikinci gruba getiriyor ve onların ruh halini de şöyle anlatıyor:

"Bunlar Ülkücülüğün MHP'de bittiğini belirtip, Bahçeli'yi teslim olmakla itham ediyorlardı. Şimdi ise roman yazıp heyecanlanacak derecede üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar." Gelelim son gruba... Okumuş'a göre İP içindeki son grup, "Bahçeli ile didişip, dövüşüp ayrılanlar"dan oluşuyor. Onlardan bazılarını "sahnenin usta oyuncusu" olarak yorumlayan Okumuş şöyle diyor: "Bunlar birbirinden hiç hazzetmez. İyi Parti'nin mecburi iskâncısıdırlar.

"BÜYÜK BİR DÜŞ KIRIKLIĞI"

Onları ne Bahçeli ne de başka bir parti asla almaz. Birkaçı hazineden gelecek parayla gül gibi geçinip gideceklerini ve namerde muhtaç olmadan partiyi sosyal medya kurnazlıklarıyla ayakta tutabileceklerini düşünüyor." Okumuş'un son sözü İP'in geleceğiyle ilgili: "Büyük bir düş kırıklığı ve tek seçimlik parti... Yeni bir seçimde lup'la ancak fark edilir."

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Mahmut Övür MHP nazif okumuş Meral Akşener İYİ parti Koray Aydın Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
sabah gazetesi yazarı amaclari belli, ciddiye bile alinmaz. önünedeki sopanin ucundaki havuca bak sen
Ne demişler..gücünü halktan almayan hiçbir parti başarılı olaamaazz...Nokta.
@s.hazir GÜCÜNÜ HALKTAN ALIRKEN DE ÇALIP ÇIRPMAYACAKSIN MÜHÜRSÜZ OYLARLA KAZANMAYACAKSIN. DÜRÜST OLACAKSIN DÜRÜST. SÖZDE MÜSLÜMANLAR.
İP PARTİ BİTTİ
Mahmut Övür gazetecimi? PROVAKATORUN Daniskasi.Kaale almayın
Akşener eğer ben Cumhurbaşkanı olacağım diye kesin konuşmasaydı bu kadar çuvallamazdı.Kaybetse bile saygı görür.İleriye emin adımlarla yürüyebilirdi.Belki de zamanla kendisine daha fazla itimat edilirdi.Ancak o ne yaptı.Ben kesin kazanıyorum.Kesin Cumhurbaşkanıyım.Neye güvenerek bu kadar emin konuşur insan.İnşallah eğer kazanırsam diyemiyor.Hâl böyle olunca hani sen kesin kazanacaktın diye sorarlar hesabını.Bu insanlar da koltuk derdinde olan milletvekilliği isteyen ve hezimete uğrayan insanlar nihayetinde.
seçime kazanmayacagim diye girilmez tabi bahçeli hariç.
gönlünden geçeni yazmış pis yalaka.görürsün tek seçimlikmi değilmi sizin ipinizi iyi parti çekecek..
EN İYİSİ BU İYİ PARTİYİ KURANLAR KAPATSIN DA RAHATLAYIN.BAŞKA ÇARE YOK GİBİ VEYA DEVLET BAHÇELİNİN SAFLARINA GEÇİN.
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