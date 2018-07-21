İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!

Sabah yazarı Mahmut Övür, ‘İP’de ipler kopuyor’ başlıklı yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener veya yardımcısı Koray Aydın, hiçbir şey olmamış gibi davransa da arka arkaya gelen istifaların, partide moralleri altüst ettiğini savundu. Partideki asıl sorunu, iç siyasi yapıdaki uyumsuzluk ve birbiriyle çelişkili birçok grubun bulunmasına bağlayan Övür, bu teşhisi koyanlardan birinin de İYİ Parti’nin kuruluş aşamasında Akşener ismini öne çıkartan eski milletvekili ve MHP genel başkan yardımcısı Nazif Okumuş olduğunu kaydetti. Övür, Okumuş’un sözlerine şöyle yer verdi:

"Seçim sonrası ortaya çıkan fotoğraf, İyi Parti'nin akıbeti açısından maalesef düşük doğum gibi... Parti içinde üç grup var. Bunların bir arada durma ihtimali de yok. Eski DYP'den gelenlerle, bürokrasiden gelen birkaç isim daha şimdiden Erdoğan'ın çekim merkezine girmişler."

"ÜÇ HİLAL’E KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORLAR"



Sonra sözü, İP içinde MHP il başkanları ve yöneticilerinden oluşan ikinci gruba getiriyor ve onların ruh halini de şöyle anlatıyor: