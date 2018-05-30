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İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

ABD'den Halkbank'a para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesaplarından yapılan haber ve yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Kerim Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

Halkbank hakkında iftirada bulunan İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Kerim Yılmaz, "piyasa dolandırıcılığı" ve "itibarın zedelenmesi" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

YILMAZ, "İTİBARIN ZEDELENMESİ" SUÇUNU İŞLEDİ

Halk Bankası vekilleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı; ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası'na önemli miktarda para cezası verildiği yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan haber ve yorumlara ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 158. maddesinde tanımlanan "İtibarın Zedelenmesi" suçuna ilişkin İYİ Parti YİK Üyesi Kerim Yılmaz hakkında soruşturma başlattı.

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YILMAZ ÜSKÜDAR PAŞAKAPISI CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında; Kerim Yılmaz'ın 29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'daki ikametinde yakalanıp gözaltına alındığı, 30 Mayıs 2018 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazır edilip ifadesi alındı. Kerim Yılmaz tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kerim Yılmaz tutuklanarak Üsküdar Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

"HALK BANKASI'NA CEZA" İDDİASINA SORUŞTURMA

ABD'den Halk Bankası'na para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesaplarından yapılan haber ve yorumlara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Halk Bankası'nın avukatları tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilerek, Halk Bankası AŞ'nin 16 Mayıs'ta ABD'de karara bağlanan davada taraf olmadığı, mahkeme tarafından banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar da bulunmadığı aktarılmıştı.

Açıklamada, banka avukatlarınca, ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası'na herhangi bir ceza bildiriminde bulunulmadığının iletildiği kaydedilmişti.

Yapılan müracaatta, Halk Bankası AŞ hisselerinin Borsa İstanbul AŞ'de işlem gördüğü ve hisse yatırımcılarının önemli bölümünün de yabancı kurumsal yatırımcı olan halka açık şirket niteliğinde olduğu halde, bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halk Bankası AŞ'ye önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerlerini etkileyici, bankanın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haber ve yorumlar yapıldığı bilgisi verildiği aktarılmıştı.

Başsavcılık açıklamasında, şunlar kaydedilmişti:

"Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan Halk Bankası AŞ'nin güven ve itibarını sarsacak nitelikteki bu haber ve yorumların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın Korunması' başlıklı 74. maddesi hükmüne aykırı olduğu gibi aynı kanunun 158. maddesindeki hükmü ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107. maddesi hükmü uyarınca da suç teşkil ettiğinden bahisle ihbarda bulunulması üzerine, ihbara konu tüm eylemlerin tespiti ile failler hakkında yasal gereğinin yapılmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

HALKBANK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Halkbank, ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halkbank'a önemli miktarda para cezası verildiği yönünde haksız haber ve yorum yapanlar hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Halkbank, basında yer alan haberlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama göndermiş ve açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Gerek sosyal medya hesapları üzerinden gerekse görsel ve yazılı medya aracılığıyla gerçeğe aykırı bir şekilde ABD'li yetkili kurumlar tarafından bankamıza önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haksız haber ve yorum yapanlar hakkında Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın Korunması' başlıklı madde hükümlerine ve ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil eden eylemleri için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Belirtilen nitelikte haber ve yorum yapanlar hakkında yasal işlem başlatılmak üzere suç duyurusu yapılmaya devam edilecektir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilen önceki özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere, 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD'de karara bağlanan davada, bankamız taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır. ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumlar tarafından da bankamıza iletilen herhangi bir ceza bildirimi söz konusu değildir." (SABAH)

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ABD Halkbank sosyal meyda kerim yılmaz tutuklama İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ne yaparsanız yapın AKŞENER gümbür gümbür geliyor güneş yeniden doğacak...TÜRK milleti huzura kavuşacak DİKTATÖRLÜK son bulacak..... Turkiye İYİ olacak..
türkiyenin itibarı ne olacak???????
Kendilerine dokunulduğunda nasıl da milletin canını yakıyor lar,bunlar resmen kin içinde yogurulmuslar.
TAYYİP AYNI SUÇU BANK ASYA İÇİN İŞLEMİŞTİ.BU BANKA ZATEN BATTI DEMİŞTİ.HALBUKİ BANKA BATMAMIŞTI.TAYYİP NİYE TUTUKLANMADI.
Diktatörlük gelmiş bile muhalifleri hapse atıyorlar ! Muhalif gazete de bırakmadılar zaten...
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