İYİ Parti'de Hüseyin Tekin güven tazeledi

KAYSERİ, (DHA) - İYİ Parti Kayseri İl Kongresi'nde kurucu İl Başkanı Hüseyin Tekin, partinin seçilmiş başkanı oldu.

Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan İYİ Parti İl Kongresinde oy sayımının ardından kurucu Başkan Hüseyin Tekin bu kez de seçilmiş başkan oldu. Başkanlığa aday olan Hüseyin Tekin ile Orhan Köksal, birlik mesajı verdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayıma geçildi. Yapılan sayımın ardından partinin kurucu Başkanı Hüseyin Tekin, bu kez seçilmiş başkan oldu. Tekin kongrede 387 oy alırken, Orhan Köksal ise 83 oy da kaldı. Kongrede 5 oy da geçersiz sayıldı.

FOTOĞRAFLI