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İYİ Parti'de seçim sonuçları bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:43 | Son Güncelleme

Partinin genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin bekleyiş ve hazırlıklar sürüyor - Vatandaşların, konuşmaları ve seçim sonuçlarını izleyebilmeleri için genel merkez binası önüne dev ekran ve ses sistemi kuruldu

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin İyi Parti Genel Merkezi'nde bekleyiş ve hazırlıklar devam ediyor.

Seçim sonuçlarını takip etmek için partililer genel merkez önünde toplanmaya başladı.

Vatandaşların, konuşmaları ve seçim sonuçlarını izleyebilmeleri için genel merkez binası önüne dev ekran ve ses sistemi kuruldu.

Seçim sonuçlarını izleyecek basın mensupları için de basın odası hazırlandı.

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İyi Parti Genel Merkezi

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