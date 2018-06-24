İYİ Parti'de seçim sonuçları bekleniyor

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin İyi Parti Genel Merkezi'nde bekleyiş ve hazırlıklar devam ediyor.
Seçim sonuçlarını takip etmek için partililer genel merkez önünde toplanmaya başladı.
Vatandaşların, konuşmaları ve seçim sonuçlarını izleyebilmeleri için genel merkez binası önüne dev ekran ve ses sistemi kuruldu.
Seçim sonuçlarını izleyecek basın mensupları için de basın odası hazırlandı.
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