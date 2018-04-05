HABER

İYİ Parti'den Anıtkabir'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin birinci olağan kongresinin ardından Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin birinci olağan kongresinin ardından Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, GİK ve MDK üyeleri ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Akşener tarafından Atatürk'ün mozolesine çelenk konulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. İYİ Parti heyeti daha sonra Anıtkabir'in önünde fotoğraf çektirdi ve Misakı Milli Kulesi'ne geçti. Akşener burada Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ebedi lideri, aziz Atatürk, ülkemizi sizin idealleriniz doğrultusunda geleceğe taşımak, milletimizin her bir ferdinin huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için kurduğumuz İYİ Parti’nin temsilcileri olarak Genel Başkanı, Genel İdare Kurulu Üyeleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duymaktayım. Milletimize görev olarak verdiğiniz, 'Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık seviyesinin ilerisine taşıma' ülküsünü yerine getirmek için, bir an bile durmaksızın çalışacağımızı, bu yolda, milletimizin eşit, adil, güvenilir bir düzende ve devletimizin bekasına, güvenliğine en küçük bir gölge düşürmeksizin yürüyeceğimizi, asla ve asla yorulmayacağımızı beyan etmekten kıvanç duymaktayım. Adınız, ilkeleriniz ve değerleriniz her zaman rehberimiz olacaktır. Rahat uyuyun."

Ünlü DJ kurye çıktı!Ünlü DJ kurye çıktı!
Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!
Moskova'da silahlı saldırı!Moskova'da silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Gümüşhane'de PKK ile çatışma: Yaralı askerler var

Son dakika! Gümüşhane'de PKK ile çatışma: Yaralı askerler var

'Şike davası' hakimi Hikmet Şen tutuklandı!

'Şike davası' hakimi Hikmet Şen tutuklandı!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı

Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı

AK Parti'li Ünal'dan MYK ile ilgili iddialara yanıt

AK Parti'li Ünal'dan MYK ile ilgili iddialara yanıt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Gönen dehşet anlarını anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Gönen dehşet anlarını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.