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İYİ Parti'den istifa

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Hayrettin Barut, partisinden istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Hayrettin Barut, parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Barut, yaptığı yazılı açıklamada, partileşme sürecinin arzu edilen ve amaçlanan şekilde oluşmadığını belirtti.

Vefanın unutulduğunu, liyakatın terk edildiğini, demokratik kuralların, geçmişe olan kine ve fırsata kurban edildiğini vurgulayan Barut, toplumun beklediği, herkesi kucaklayan bir kadronun oluşturulamadığını aktardı.

Tüm toplumun kendini içinde bulacağı bir söylemin ortaya konulamadığını bildiren Barut, yarınlarda yaşanacak daha büyük günaha ve vebale ortak olmamak adına Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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Hayrettin Barut istifa İYİ parti

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