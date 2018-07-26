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İYİ PARTİ'DEN SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO  

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in sosyal medya üzerinden Meral Akşener'e yönelik suçlamaları İYİ partililer tarafından protesto edildi.

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in sosyal medya üzerinden Meral Akşener'e yönelik suçlamaları İYİ partililer tarafından protesto edildi.
İYİ Parti İl teşkilatı üyesi bir grup, Samandıra meydanında toplandı. Grup, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in sosyal medya üzerinden Meral Akşener'e yönelik FETO suçlamasını protesto etti. Grup adına basın açıklamasını İYİ Parti Sancaktepe İlçe Başkanı İbrahim Özkan yaptı. Özkan, Erdem'e tepki gösterirken "Sayın Genel Başkanımız, İçişleri Bakanlığı zamanında FETÖ tehlikesini görmüş ve yetkilileri uyarmıştır" diye konuştu.

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