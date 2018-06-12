HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 22:00 | Son Güncelleme

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Ruhat Mengi geçtiğimiz günlerde partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etmişti. Mengi'nin twitter'dan yaptığı yeni bir paylaşım büyük şaşkınlık yarattı. Mengi paylaşımında, "1.turda Muharrem İnce'ye, 2. turda Selahattin Demirtaş'a oy vermelisiniz" haberi yayıyorlar. Çok dikkat. Her turda Muharrem İnce'ye verin!" diyerek, İnce'nin tarafına geçtiğini açıkladı.

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

İYİ Parti kurucularından Ruhat Mengi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

İYİ PARTİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

Mengi, yaptığı paylaşımlarla partiye tepki göstermiş, başta Meral Akşener ve Koray Aydın olmak üzere partide hiç kimsenin ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söylemişti.

"HER TURDA MUHARREM İNCE'YE VERİN"

Ruhat Mengi'nin sosyal meyda hesabındaki son paylaşımı yeni tarafını iyice netleştirdiğini ortaya koydu. 24 Haziran seçimlerine günler kala twitter hesabından paylaşımda bulunan Mengi, "Simdi birkaç kişiyle konusurken soylediler,hepsi duymuş." 1.turda Muharrem İnce'ye, 2. turda Selahattin Demirtaş'a oy vermelisiniz" haberi yayıyorlar. Amaç; @vekilince'nin kazanmasini önlemek. Çok dikkat. Her turda Muharrem İnce'ye verin! Aksini soyleyenler yalan söylüyor! Yayalim!" ifadelerini kullandı.

İşte Ruhat Mengi'nin twitter hesabından yaptığı o paylaşım:

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Mengi'nin paylaşımı, takipçileri arasında tepkiye neden oldu. Mengi'nin seçimlerin tur kavramını anlamadığını ve söylediği gibi bir çatışmanın ve kafa karışıklığının yaşanamayacağını belirten takipçileri, Mengi ile dalga da geçti.

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Van'da 500 koyun intihar ettiVan'da 500 koyun intihar etti
Bilal Erdoğan'dan bor eleştirisi (2)Bilal Erdoğan'dan bor eleştirisi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ruhat Mengi İYİ parti muharrem ince Twitter istifa

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
kadın doğru söylemiş rte istemeyen hdp ye oy vermesi lazım çünkü hdp barajı geçerse AKP den oy çalar hdp barajı geçemezse oyların hepsi AKP ye gider
Allah seni bildiği gibi yapsın dönek seni kişilikli biri sanmıştım
Tuğrul Türkeş'te, bahçelinin akpye, erdoğana ağzına geleni söylediği dönemde akpye geçmişti. Kapak. iyi partiden bu şekilde oy araklayamazsınız. İlk önce kendilerine baksınlar.
sende bana ver ruhat mengi
Diğer Haberler
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

TANAP hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!

TANAP hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.