İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

İYİ Parti kurucularından Ruhat Mengi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

İYİ PARTİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ



Mengi, yaptığı paylaşımlarla partiye tepki göstermiş, başta Meral Akşener ve Koray Aydın olmak üzere partide hiç kimsenin ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söylemişti.

"HER TURDA MUHARREM İNCE'YE VERİN"



Ruhat Mengi'nin sosyal meyda hesabındaki son paylaşımı yeni tarafını iyice netleştirdiğini ortaya koydu. 24 Haziran seçimlerine günler kala twitter hesabından paylaşımda bulunan Mengi, "Simdi birkaç kişiyle konusurken soylediler,hepsi duymuş." 1.turda Muharrem İnce'ye, 2. turda Selahattin Demirtaş'a oy vermelisiniz" haberi yayıyorlar. Amaç; @vekilince'nin kazanmasini önlemek. Çok dikkat. Her turda Muharrem İnce'ye verin! Aksini soyleyenler yalan söylüyor! Yayalim!" ifadelerini kullandı.

İşte Ruhat Mengi'nin twitter hesabından yaptığı o paylaşım:



Simdi birkaç kişiyle konusurken soylediler,hepsi duymuş."1.turda Muharrem İnce'ye,2. turda Selahattin Demirtaş'a oy vermelisiniz" haberi yayıyorlar.

Amaç; @vekilince'nin kazanmasini önlemek.

ÇOK DİKKAT:Her turda Muharrem İnce'ye verin! Aksini soyleyenler yalan söylüyor!

Yayalim! — Ruhat Mengi (@RuhatMengi34) 12 Haziran 2018

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Mengi'nin paylaşımı, takipçileri arasında tepkiye neden oldu. Mengi'nin seçimlerin tur kavramını anlamadığını ve söylediği gibi bir çatışmanın ve kafa karışıklığının yaşanamayacağını belirten takipçileri, Mengi ile dalga da geçti.

