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İYİ Partili Aytun Çıray'dan flaş açıklama: Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Basına sızdırılan Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir.' dedi.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan flaş açıklama: Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Çıray yaptığı açıklamada, 'Bugün yapılan @iyiparti Başkanlık Divanı toplantısı öğle saatlerinde sona ermiş ve tarafımdan resmi açıklama yapılmıştır. Basına sızdırılan Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir. Bize oy veren 5 milyon seçmene sorumluluğumuzun bilinciyle davranıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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