İYİ Partili Aytun Çıray'dan flaş açıklama: Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Çıray yaptığı açıklamada, 'Bugün yapılan @iyiparti Başkanlık Divanı toplantısı öğle saatlerinde sona ermiş ve tarafımdan resmi açıklama yapılmıştır. Basına sızdırılan Başkanlık Divanı'nın istifa kararı aldığı bilgisi doğru değildir. Bize oy veren 5 milyon seçmene sorumluluğumuzun bilinciyle davranıyoruz.' ifadelerini kullandı.





