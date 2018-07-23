İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın MHP'yi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan "üslupsuz açıklamalar" yaptığını belirtti. "BAHÇELİ'YE KİN KUSMAYA DEVAM EDİYOR" "Aytun Çıray isimli zatın, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye kin kusmaya devam ettiğini" bildiren Büyükataman, şu değerlendirmede bulundu: "Türk toplumunun değer yargıları ve kültürel birikimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, içinde yaşadığımız toplumda partilisinin hanımefendiye söylediği sözün ne anlam ihtiva ettiğini Aytun Çıray gayet iyi bilmektedir. Aytun Çıray isimli siyaset bezirganına sormak isterim: Genel Başkanı Hanımefendiye çok ağır hakaret eden partilisine cevap vermiş midir? Verdiyse ne demiştir? Vermediyse neden beklemektedir? Yoksa başka beklentileri mi vardır? Anladığımız kadarıyla Çıray, bundan bir önceki partisi olan CHP'de alıştığı komitacılık alışkanlığını yeni partisinde sürdürme kararındadır. Bu kendi meselesidir. Ancak edep sınırlarını aşmamalıdır." "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DİLİYLE VE USLUBUYLA KONUŞUYOR" Çıray'ın açıklamasında, "Türkiye demokrasisi" ifadesini kullandığına değinen Büyükataman, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere bu kavram, demokratik kılıfa büründürülmüş bölücü bir jargondur. Daha açık bir deyişle HDP ağzıdır. Anlaşılacağı üzere Çıray, terör örgütünün diliyle ve üslubuyla konuşmaktadır. Bir kere daha anlaşılmıştır ki İP'teki terörist sevicilik had safhadadır. Henüz genç bir parti olmasına rağmen İP'te bazı geleneklerin oluştuğu ve yerleşik bir hal aldığı anlaşılmaktadır. Bunlar içinde en önde geleni, bölücü-Kürtçü-terörist çizgiye öykünme, taklit etme ve kopya çekmedir. Eğer Aytun Çıray demokrasi dersi almak istiyorsa, partimizin siyaset ve liderlik okuluna müracaat ederek mezkur konularda ders alabilir. Fakat bizim okulumuzda 'Türkiye demokrasisi' veya 'Türkiyelilik' kavramlarıyla karşılaşmayacağını şimdiden hatırlatmak isteriz. Türk demokrasisinin yıkılmaz kalesi olan ve Türk Milleti'nin yegane teminatı olan MHP'de, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş değerleri ile kadim Türk tarihinden süzülüp gelen Türk devlet gelenekleri ve Türk milli kültürü, kendisini karşılayacaktır. Bu sebeple eğer müracaat edecek olursa, yapmayı iyi bildiği, 'gömlek değiştirerek' gelmesini kendisine tavsiye ederiz."