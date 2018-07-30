İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün yeniden Genel Başkanımız Meral Akşener başkanlığında toplanmıştır.

Toplantıda, 12 Ağustos’ta yapılacak olan 2. Olağanüstü Kongremiz değerlendirilmiş ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulmuştur.

DELEGELERİN ÖNERİSİ

Başkanlık Divanı’nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği;

Genel Başkanımızın, kongrede “Delegelerin önerisiyle” yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir.

KARAR AKŞENER'E TEBLİĞ EDİLDİ

Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir.

İYİ Parti’nin gündeminde, 12 Ağustos’taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır."

