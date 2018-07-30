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İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, yaptığı yazılı açıklamada İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın Akşener'in kongrede tek aday gösterilmesi kararını teyit ettiğini belirtti. Çıray, açıklamasında, "Delegelerin önerisiyle yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün yeniden Genel Başkanımız Meral Akşener başkanlığında toplanmıştır.

Toplantıda, 12 Ağustos’ta yapılacak olan 2. Olağanüstü Kongremiz değerlendirilmiş ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulmuştur.

DELEGELERİN ÖNERİSİ

Başkanlık Divanı’nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği;

Genel Başkanımızın, kongrede “Delegelerin önerisiyle” yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir.

KARAR AKŞENER'E TEBLİĞ EDİLDİ

Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir.

İYİ Parti’nin gündeminde, 12 Ağustos’taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır."

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Anahtar Kelimeler:
Aytun Çıray İYİ parti Meral Akşener

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