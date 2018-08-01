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İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 09:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Twitter hesabından paylaştığı video ile gündem yarattı. Çıray'ın Rize'den olduğunu öne sürdüğü görüntülerde, bir grup tarikat üyesinin geçit töreni yapar gibi sokaklarda yürüdüğü görülüyor.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Rize’den olduğunu söylediği ilginç görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Görüntülerde bir grup tarikat üyesinin geçit töreni yapar gibi Rize sokaklarında yürüdüğü görülüyor. Sarıklı cübbeli erkeklerin önde yürüdüğü görülürken, onların arkasında da kara çarşaf ile kadınların ve çocukların yürüdüğü görüntülere yansıyor.

Aytun Çıray ise bu görüntülere tepki göstererek, “Büyük sanatçı, işinsanları ve siyasetçiler yetiştiren Rize'ye bu görüntüler yakışmaz ve Rizelileri bağlamaz” ifadelerini paylaştı.

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