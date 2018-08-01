İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Rize’den olduğunu söylediği ilginç görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Görüntülerde bir grup tarikat üyesinin geçit töreni yapar gibi Rize sokaklarında yürüdüğü görülüyor. Sarıklı cübbeli erkeklerin önde yürüdüğü görülürken, onların arkasında da kara çarşaf ile kadınların ve çocukların yürüdüğü görüntülere yansıyor.

Aytun Çıray ise bu görüntülere tepki göstererek, “Büyük sanatçı, işinsanları ve siyasetçiler yetiştiren Rize'ye bu görüntüler yakışmaz ve Rizelileri bağlamaz” ifadelerini paylaştı.

