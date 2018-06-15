İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

Seçim çalışmaları sırasında İYİ Parti ve diğer muhalif parilerin stantları, seçim irtibat büroları ve partililere yönelik çok sayıda saldırı düzenlendiğini hatırlatan Çıray, "Buna karşın seçim çalışmalarının güvenliğini sağlayamayan AKP hükümetinin acz içindeki tutumu nedeniyle, benzer olaylar sürmeye devam etmektedir" dedi.

Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in talimatıyla parti bünyesinde kurulacak bir heyetin de Suruç'a giderek incelemelerde bulunacağını söyledi. Çıray'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde meydana gelen ve kamuoyuna 'PKK'lılar AKP'lilere saldırdı' olarak yansıyan olaylarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 9 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın hemen ardından farklı kaynaklardan farklı haberler paylaşılmaya başlanmış ve vahim iddialar da gündeme gelmiştir.

"OLAYIN PKK-AKP ÇATIŞMASI OLMADIĞI BİLGİSİNİ VERDİ"



Birbirinden çok farklı bu bilgiler üzerine İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Dr. Aytun Çıray, gece 01.27'de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i arayarak, konu hakkında detaylı bilgi istemiştir. Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin, 'olayın PKK-AKP çatışması olmadığı, detaylı incelemelerin sürdüğü' bilgisini vermiş, aynı bilgi Şanlıurfa Valiliği resmi sitesinde de paylaşılmıştır.