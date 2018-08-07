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İYİ Partili Çıray: Tedbir alınmazsa likidite kriziyle karşı karşıya kalınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Hızla tedbir alınmazsa eğer, borç yapılandırma talebiyle bankaların kapısına dayanan firmaların sayısı artacak ve bankalar da 2001 krizini andırır bir likidite kriziyle karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Hızla tedbir alınmazsa eğer, borç yapılandırma talebiyle bankaların kapısına dayanan firmaların sayısı artacak ve bankalar da 2001 krizini andırır bir likidite kriziyle karşı karşıya kalacaktır" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı sonrası parti sözcüsü Aytun Çıray, yazılı bir açıklamada bulundu. Toplantıda ekonomik gelişmelerin gündeme geldiğini söyleyen Çıray, "AKP Hükümet'inin Yatırım Programlarında 2018 yılı için belirlenen Dolar kuru tahmini 3.73 Lira, 2020 yılı için belirlenen tahmin ise 4.02 Lira'ydı. Hedef tehlikeli ölçüde aşılmış ve 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla dolar/TL kuru 5,33 TL ile rekor düzeye erişmiştir. Yani Türk Lirası yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 44 devalüe olmuştur. Bu ne anlama gelmektedir? TÜİK'in hesaplama oyunları ile 10.597 Dolar olarak açıklanan fert başına milli gelir 4 bin Dolar erimiş, Türkiye ekonomisi ise 320 milyar Dolar küçülmüştür" dedi.

AK Parti yöneticilerinin ekonomik başarısızlıkları konusunda milleti yanıltmaya çalıştığını iddia eden Çıray, "İyi olursa bizden, kötü olursa dış güçlerden' diyorlar. Sanki AKP iktidara gelinceye kadar dış güçler yokmuş gibi. Her dönemde dış güçler olmuştur, olacaktır. Ve Türk milleti her zaman dış güçlere karşı birlik içinde olmuştur, yine olur. Esas olan dış güçlerin etkilerine karşı sizin hazırlıklı ve güçlü olup olmadığınızdır. Şimdi soruyoruz; ekonomimize komplo kurduğunu 'üst akıl' diye işaret ettiğiniz ABD'yi, Malezya, Rusya, Çin ve Kuzey Kore bizden daha çok rahatsız ettiğine göre, neden onların paraları da dolar karşısında yerlerde sürünmüyor? Sağlam, üreten, markalaşmayı başarmış bir ekonomik yapımız olsaydı bunlar olur muydu? Başımıza gelenlerin içinde dış mihrakların rolü de olmuş olabilir. Ancak şu bir gerçek ki, ekonomimizi manüplasyonlara açık hale getiren AKP Hükümetlerinin yanlış ekonomik uygulamaları ve muazzam israflarıdır" diye konuştu.

"Sonuçta hızla tedbir alınmazsa eğer, borç yapılandırma talebiyle bankaların kapısına dayanan firmaların sayısı artacak ve bankalar da 2001 krizini andırır bir likidite kriziyle karşı karşıya kalacaktır" diyen Çıray, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan ve arkadaşları ekonomi konusunda artık hamaseti bırakmalılar, mahalli seçimleri unutmalılar ve bugüne kadar ekonomide yaptıklarının tam 180 derece zıddını yaparak yapısal tedbirler almalılar. Ayrıca, uyarıyor ve ilan ediyoruz ki; Türkiye'nin içine girdiği bu ekonomik darboğazı kullanarak, Kıbrıs dahil milli konularda siyasi tavizler isteyen olursa dik dursunlar ve bilsinler ki yanlarında oluruz."

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