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İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 21:27 | Son Güncelleme

İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 6 maddelik bir açıklamayla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve Cumhurbaşkanı'nın harcamalarını açıkladı.

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve Cumhurbaşkanı’nın harcamalarını 6 maddelik bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamasında Maliye Bakanı Naci Ağbal’a seslenen Yılmaz 6 maddenin sonuncusunda “25 Haziran günü bu harcamaların gerçek boyutunu öğreneceğiz inşallah” mesajını paylaştı.

“BUNUN NE KADARI SARAY’IN DANIŞMANLARINA VERİLMİŞTİR”

Yılmaz açıklamasının 3. maddesinde, “Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı ödeneğine 2014-2018 (Nisan-Ocak) arasında ayrılan meblağ 3 milyar TL olmuştur. Bunun ne kadarı Saray’ın kadrolu ve kadrosuz danışmanlarına verilmiştir?” dedi.

Durmuş Yılmaz’ın açıklamaları şöyle;

durmuş


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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti İp erdoğan Durmuş Yılmaz

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
erdoğan kadar taş düşsün kafanıza adam yırtınıyor yabancılarla iş bağlamak için utanın hepiniz erdoğan afrika ülkeriyle bile iş bağlamış adamdır siz yatın karpuzlar büyüsün
@cafer_celik_1964 iş bağlamak için halkın parasınımı harcıyor nerenle düşünüyon la sen
@simanur_gunes halkın parasıyla bağlayacak tabi bunu bile akıl edemiyorsunuz
@cafer_celik_1964 SENİN DÜSSÜNDE DURMUŞ BEYNİN BELKİ TEKRAR ÇALISIR..
tam bir maaallllllll
harcasin yesin icsin turkiyenin gururu kulluyeye milli gelirin yarisi feda olsun havasi yeter.
@soner_1970_gyfug sende açlıktan geberirsin inşallah.sen hiç çöp tenekelrinden kuru ekmek alıp yiyen birilerini gördünmü,sen hiç semt pazarlarında atılan çürük meyve sebze toplayıp yemek yapmaya çalışanları gördünmü.siz nasıl müslümansınız.yediğiniz hepsi haram zıkkım olsun .inşallah bu dünyada hesap verirsiniz öbür dünyada yeriniz şimdiden belli
helal sana İYİ ADAM!
inşallah 25 haziranda bunları def ederseniz öğreniriz. umutla heyecanla bekliyoruz. aha da adak adıyorum bunları indirin koyun kesecem.
Sen çalmazsan ben çalmazsam nasıl aydınlıklar çıkar karanlığa:) Hz. Ömer'in adaleti akıllara gelir her zaman, hırsız katil sahtekar düzenbaz mezhepçi ırkçı müslümanlar değil !
erdoğan bunları elemekle ne kadar doğru bir karar verdiğini şimdi daha iyi anlıyorum!!!erdoğanı indirmek için top tüfek ne varsa saldırıyorsunuz ama başaramayacaksınız!!!bu ülke için ömrünü vermiş birisini 3-5 çapulcuya yedirmeyiz 24 haziran akşamı tüm dünyayı başkan erdoğan adıyla inleteceğiz!!!
hz ömer devletin işini yaptığı zaman devletin mumunu kullanırdı, kendi işini yaptığı zaman kendine ait mumu yakardı, bir mumun hesabını bile yapan bir halife, başka birşey söylememe gerek yok
Harcadigin her kurusta garibanlarin ve ekmege muhtac insanlarin hakki var, alin teri var. Bunlarin hesabini nasil vereceksiniz. Kendi sahsi cikarlariniza harcadaginizin %20 sini dagitsaniz millet ihya olur.
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin secimi olacak bu seçim diktatörler ile mazlumların secimi olacak işte bu yüzden AKŞENER i desteklemek vatan borcudur diyoruz...
Bence cok buyuk Afrika ülkeleri ticaret kaçınılmaz ama hepsi V avrupa somurgesi o nedenle acilen EYYYY demeyi bırakmalı
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin secimi olacak bu seçim diktatörler ile mazlumların secimi olacak işte bu yüzden AKŞENER i desteklemek vatan borcudur diyoruz
paralar gemicik alımlarınada gitmiş olabilir
Oha beeeee giden paraya bak
Bu seçim haklıyla haksızlrın seçimi olacak. Haklılar kazanacak.
Yiyin devletin paralarını sonuna kadar yiyin rahatlasın herkes .. yemeyen günah işler oldu artık
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