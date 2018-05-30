İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve Cumhurbaşkanı’nın harcamalarını 6 maddelik bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamasında Maliye Bakanı Naci Ağbal’a seslenen Yılmaz 6 maddenin sonuncusunda “25 Haziran günü bu harcamaların gerçek boyutunu öğreneceğiz inşallah” mesajını paylaştı.
Yılmaz açıklamasının 3. maddesinde, “Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı ödeneğine 2014-2018 (Nisan-Ocak) arasında ayrılan meblağ 3 milyar TL olmuştur. Bunun ne kadarı Saray’ın kadrolu ve kadrosuz danışmanlarına verilmiştir?” dedi.
Durmuş Yılmaz’ın açıklamaları şöyle;
Sayın Maliye Bakanı Naci Ağbal lütfedip kendisine bağlı olan Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine bakarsa aşağıdaki rakamları görecektir. pic.twitter.com/bh6jBiWoGb— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) 30 Mayıs 2018
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