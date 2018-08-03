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İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Hazine Bakanı Berat Albayrak ile çarpışmasına ilişkin ses getirecek bir tweet attı. Türkkan, 'Sayanora yazlık sinema bahçesinin önünde Kocamustafapaşa’nın berduşları olurdu. Antrakta, birine sataşmak için omuz atarlardı' dedi.

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Yüksek Askeri Şura Öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde YAŞ üyeleri Anıtkaberi'i ziyaret etti.

Ziyarete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine Bakanı Berat Albayrak arasında yaşanan görüntüler damga vurdu. Soylu'un, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı da olan Albayrak ile çarpışmasının ardından kameralara gülümsemesi kısa sürede gündeme otururken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Soylu ve Albayrak arasında yaşanan olaya İYİ Parti'den de çok sert tepki geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Koacaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından "Sayanora yazlık sinema bahçesinin önünde Kocamustafapaşa’nın berduşları olurdu. Antrakta, birine sataşmak için omuz atarlardı" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

turkkan

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İYİ parti Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Berat Albayrak çarpışma görüntüsü

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