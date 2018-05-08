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İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

İYİ Partili Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.


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İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındıİYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Akp den çıkmadı ya bir tane fetöcü bu akpliler melek herhalde
Benim gördüğüm adam akpye lafları sokmuş.. ha karikatürler biraz saçma o ayrı konu; akp olmasaydı fetö olmazdı bu da bir yalan değil.
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