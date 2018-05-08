İYİ Partili Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.
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