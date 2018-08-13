İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

Yıllar yılı Milletvekili transferi yapmamayı bir ilke olarak benimseyen Sayın Bahçeli, bugün hem partimizin içişlerine karışmış, hem de “Milletvekili transfer borsasını” açmak suretiyle, kendi ilkelerini kendi eliyle yerle yeksan etmiştir.

"MİLLETVEKİLİ TRANSFER BORSASINI AÇTI"

Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının birinci gündem maddesi olduğu böylesi bir dönemde, “Milletvekili transfer borsasının” Sayın Bahçeli tarafından açılmış olmasını son derece manidar bulduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz.

İYİ Parti’mizin 2. Olağanüstü kurultayında hem liderimiz yeniden güven tazelemiş, hem de partimizin yetkili organları seçilmiştir. Bu seçimler üzerinden partimizi karıştırmaya tevessül etmek hangi çarpık demokratik anlayışın ürünüdür?

Bir taraftan “partisinin başına dönmesi için Hanımefendi’yi ikna edin” diyerek sözüm ona sorumlu bir devlet adamı imajı çizerken, bir taraftan Milletvekili transferi dönemini başlatmak, nasıl bir siyasi anlayıştır?

"1 AYDA NE DEĞİŞTİ?"

Partimizden ayrılan Sayın Milletvekili de yaklaşık bir ay önce “Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Meral Akşener. Sonuna kadar da siyasetimi İYİ Parti’de yapacağım” demişti. Şimdi soruyoruz: 1 ayda ne değişti?