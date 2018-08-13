İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

Yıllar yılı Milletvekili transferi yapmamayı bir ilke olarak benimseyen Sayın Bahçeli, bugün hem partimizin içişlerine karışmış, hem de “Milletvekili transfer borsasını” açmak suretiyle, kendi ilkelerini kendi eliyle yerle yeksan etmiştir.
Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının birinci gündem maddesi olduğu böylesi bir dönemde, “Milletvekili transfer borsasının” Sayın Bahçeli tarafından açılmış olmasını son derece manidar bulduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz.
İYİ Parti’mizin 2. Olağanüstü kurultayında hem liderimiz yeniden güven tazelemiş, hem de partimizin yetkili organları seçilmiştir. Bu seçimler üzerinden partimizi karıştırmaya tevessül etmek hangi çarpık demokratik anlayışın ürünüdür?
Bir taraftan “partisinin başına dönmesi için Hanımefendi’yi ikna edin” diyerek sözüm ona sorumlu bir devlet adamı imajı çizerken, bir taraftan Milletvekili transferi dönemini başlatmak, nasıl bir siyasi anlayıştır?
Partimizden ayrılan Sayın Milletvekili de yaklaşık bir ay önce “Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Meral Akşener. Sonuna kadar da siyasetimi İYİ Parti’de yapacağım” demişti. Şimdi soruyoruz: 1 ayda ne değişti?
Gerek Sayın Milletvekilinin bu beyanını ve akabindeki davranışını, gerekse bugün katıldığı siyasi partinin Genel Başkanının bugün geldikleri çelişkili ve trajikomik noktayı, milli iradenin sahibi aziz milletimizin şaşmaz takdirlerine bırakıyoruz.
İYİ Parti ilkeleriyle var olmuş, Türk siyasetine yepyeni bir anlayış ve ufuk getirmiş bir siyasi hareket olarak yoluna emin adımlarla devam edecek, kapalı kapılar ardında kurulan kirli tezgâhlar bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir.
Bu girilen kirli ve pis yolla netice alacaklarını zannedenler yanıldıklarını er ya da geç anlayacaklardır. Siyasi tarihimiz bu çarpık yollara tevessül edenlerin kötü akıbetlerinin hazin örnekleriyle doludur. Takdir milli iradenin sahibi aziz Türk milletinindir.
MHP lideri Devlet Bahçeli bir grup gazetecinin İYİ Parti’in kongresinde daha önce Meclis’te elini öpen Hayati Arkaz’ın GİK dışında bırakılmasıyla ilgili sorusunu yanıtlamıştı.
Bahçeli, “İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.”
Arkaz, Bahçeli'nin davetine "Sayın Bahçeli, liderim, emri olur" sözleriyle yanıt vererek İYİ Parti'den istifa etti. İstifa sonrası Milliyet'ten Bahar Atakan'a açıklama yapan Arkaz, "Sayın Bahçeli sabah telefonla arayarak davetini dile getirdi. Emri olur, bizim için de şeref olur. GİK'de yer almamam üzerine verdiğim bir karar değil. GİK ile ilgisi yok. Ben, MHP'nin tüm kademelerinde görev yapmış biriyim. Gerek ülkü ocakları gerek teşkilat... Doğduğum yer ve var olacağım yer. İYİ Parti'ye ilişkin yorum yapmak istemiyorum. Milletvekilliği yeminin ettikten sonra el öpme meselesi çok tartışıldı. Ama kararımın el öpmeyle ilgili alakası yok. Sayın Bahçeli, abim, dostum ve liderimdir. İlerleyen günlerde ayrıntılı açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.
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