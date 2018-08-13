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İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bahçeli'nin daveti üzerine İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye geçen Hayati Arkaz hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koray, açıklamasında Bahçeli'ye yönelik 'Milletvekili transfer borsasını açtı" diyerek, "Kapalı kapılar ardında kurulan kirli tezgâhlar bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir." ifadelerini kullandı. Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi dolayısıyla İYİ Parti çevrelerinde eleştirilmişti.

İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

Yıllar yılı Milletvekili transferi yapmamayı bir ilke olarak benimseyen Sayın Bahçeli, bugün hem partimizin içişlerine karışmış, hem de “Milletvekili transfer borsasını” açmak suretiyle, kendi ilkelerini kendi eliyle yerle yeksan etmiştir.

"MİLLETVEKİLİ TRANSFER BORSASINI AÇTI"

Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının birinci gündem maddesi olduğu böylesi bir dönemde, “Milletvekili transfer borsasının” Sayın Bahçeli tarafından açılmış olmasını son derece manidar bulduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz.

İYİ Parti’mizin 2. Olağanüstü kurultayında hem liderimiz yeniden güven tazelemiş, hem de partimizin yetkili organları seçilmiştir. Bu seçimler üzerinden partimizi karıştırmaya tevessül etmek hangi çarpık demokratik anlayışın ürünüdür?

Bir taraftan “partisinin başına dönmesi için Hanımefendi’yi ikna edin” diyerek sözüm ona sorumlu bir devlet adamı imajı çizerken, bir taraftan Milletvekili transferi dönemini başlatmak, nasıl bir siyasi anlayıştır?

"1 AYDA NE DEĞİŞTİ?"

Partimizden ayrılan Sayın Milletvekili de yaklaşık bir ay önce “Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Meral Akşener. Sonuna kadar da siyasetimi İYİ Parti’de yapacağım” demişti. Şimdi soruyoruz: 1 ayda ne değişti?

Gerek Sayın Milletvekilinin bu beyanını ve akabindeki davranışını, gerekse bugün katıldığı siyasi partinin Genel Başkanının bugün geldikleri çelişkili ve trajikomik noktayı, milli iradenin sahibi aziz milletimizin şaşmaz takdirlerine bırakıyoruz.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA KURULAN KİRLİ TEZGAHLAR"

İYİ Parti ilkeleriyle var olmuş, Türk siyasetine yepyeni bir anlayış ve ufuk getirmiş bir siyasi hareket olarak yoluna emin adımlarla devam edecek, kapalı kapılar ardında kurulan kirli tezgâhlar bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir.

Bu girilen kirli ve pis yolla netice alacaklarını zannedenler yanıldıklarını er ya da geç anlayacaklardır. Siyasi tarihimiz bu çarpık yollara tevessül edenlerin kötü akıbetlerinin hazin örnekleriyle doludur. Takdir milli iradenin sahibi aziz Türk milletinindir.

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BAHÇELİ PARTİSİNE DAVET ETMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli bir grup gazetecinin İYİ Parti’in kongresinde daha önce Meclis’te elini öpen Hayati Arkaz’ın GİK dışında bırakılmasıyla ilgili sorusunu yanıtlamıştı.

Bahçeli, “İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.”

İSTİFA EDİP MHP'YE GEÇTİ

Arkaz, Bahçeli'nin davetine "Sayın Bahçeli, liderim, emri olur" sözleriyle yanıt vererek İYİ Parti'den istifa etti. İstifa sonrası Milliyet'ten Bahar Atakan'a açıklama yapan Arkaz, "Sayın Bahçeli sabah telefonla arayarak davetini dile getirdi. Emri olur, bizim için de şeref olur. GİK'de yer almamam üzerine verdiğim bir karar değil. GİK ile ilgisi yok. Ben, MHP'nin tüm kademelerinde görev yapmış biriyim. Gerek ülkü ocakları gerek teşkilat... Doğduğum yer ve var olacağım yer. İYİ Parti'ye ilişkin yorum yapmak istemiyorum. Milletvekilliği yeminin ettikten sonra el öpme meselesi çok tartışıldı. Ama kararımın el öpmeyle ilgili alakası yok. Sayın Bahçeli, abim, dostum ve liderimdir. İlerleyen günlerde ayrıntılı açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.


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Koray Aydın HAYATİ ARKAZ Devlet Bahçeli MHP İYİ parti

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