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İYİ Partili Ümit Özdağ’dan çarpıcı Suriye iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 06:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriye konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, " Genelkurmay Başkanı 2,5 milyon Suriyeli'nin daha geleceğini söylüyor. 2040 yılında eğer böyle devam ederse her 13 kişiden bir tanesi Suriyeli olacak. Bu Türkiye'yi parçalayacak" dedi.

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan çarpıcı Suriye iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ, katıldığı bir TV programında Didem Arslan’ın sorularını yanıtladı. Özdağ, “Gelen Suriyeli sayısı 4 milyona yaklaştı. 35 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor. Biz bu 35 milyar dolarla 7 tane boğaz köprüsü yapardık… Genelkurmay Başkanı 2,5 milyon Suriyeli’nin daha geleceğini söylüyor. 2040 yılında eğer böyle devam ederse her 13 kişiden bir tanesi Suriyeli olacak. Bu Türkiye’yi parçalar” ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ UYUŞTURUCU MAFYASI"

Özdağ açıklamalarına, “Bakın Türkiye’de bir Suriyeli uyuşturucu mafyası oluştu. Elinize bir kamera alın çıkalım Taksim’e burdan Osmanbey’e kadar yürüyelim o zaman göreceksiniz bu gerçeklerin tamamını” diyerek devam etti.

“ÖCALAN’IN ELİ KOLONYA MI KOKUYORDU?”

Özdağ, “AKP’liler, biz Esad’la görüşeceğiz dediğimizde ‘Eli kanlı biriyle mi görüşeceksiniz?’ diye soruyorlar. Peki siz Abdullah Öcalan’la görüşürken Öcalan’ın eli kolonya mı kokuyordu” dedi.

AKŞENER VE ERDOĞAN KARŞI KARŞIYA GELİRSE

Ümit Özdağ oy oranlarıyla ilgili bir soruya, “Sayın Akşener’le Erdoğan karşı karşıya geldiğinde Erdoğan yüzde yüz kaybediyor. Bu seçim ikinci tura kalıyor.” şeklinde cevap verdi.

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