İYİ PARTİLİ ÜMİT ÖZDAĞ'IN OY KULLANDIĞI OKULDA GERGİNLİK

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, oyunu kullandığı sırada gerginlik çıktı.

Ümit Özdağ oyunu Kağıthane 'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda kullandı. Özdağ'ın yanında okula gelen parti yetkilileriyle okuldaki bir grup arasında tartışma çıktı. Olayların büyümesi üzerine polis önlem aldı. Polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Ancak tarafların şikayetçi olmaması üzerine gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

------

-Olaylarla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüler

-Okuldan detaylar

-Bahçede bekleyen polisler

