İYİ Partili Yaşır, tarım işçileriyle erik topladı

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa) (DHA)- İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Turgutlu Ovası'nda çalışan tarım işçileriyle erik topladı.
İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır ve ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle Turgutlu Ovası'nda çalışan tarım işçilerini ziyaret etti, dertlerini dinledi. İşçilerin ilgisiyle karşılaşan Yaşır, kadın işçilerle merdivene çıkıp, ağaçtan erik topladı. Tarım işçileriyle sohbet eden Başkan Yaşır, "Genel Başkanımız Meral Akşener'in sizler için kurduğu parti herkesin adaletli bir şekilde kazandığı bir sistem getirmek istiyor. Yani çiftçinin ve işçinin de kazandığı bir sistem. Allah nasip ederse hep beraber Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapacağız. Meral Hanım gümbür gümbür geliyor. Engel olmaya çalışıyorlar. Televizyona çıkarmaya engel oluyorlar ama halk onu dinliyor. Doğruları söylüyor ki engel olmaya çalışıyorlar. İnşallah Cumhurbaşkanı yapacağız. Sonra da parlementer sisteme geri dönüp çiftçimizin işçimizin yanında olacağız. Kadınlarımızın yanında olacağız. Kadınlarımız da emeğinin karşılığını alsın istiyoruz" dedi.
FOTOĞRAFLI
Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum