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İYİ Partililer çocuk cinayetlerini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

İYİ parti üyesi bir grup, son günlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etti.

İYİ Partililer çocuk cinayetlerini protesto etti

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İYİ parti üyesi bir grup, son günlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etti. Tünel Meydanı'nda toplanan grup üyeleri 'Geleceğin umudu küçük çocuklar' şeklinde slogan attı.
İyi Parti Beyoğlu ilçe teşkilatı, çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etmek için 20.00'da Tünel Meydanı'nda toplandı. 'Geleceğin umudu küçük çocuklar' şeklinde slogan atan grup adına Beyoğlu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Burak Seviş, basın açıklamasını okudu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Türkiye'de pedofili ve enseste maruz kalan, çocuk yaşta evlendirilen çocukların sayısı 10 yılda 700 kat artmıştır. Toplumumuzdaki ciddi ahlaki çöküntü, uzmanlar tarafından ayrıntılı bir şeklide incelenmelidir. Çocuk istismarlarının engellenmesi için tecavüzcüler, hiç bir durumda ceza indiriminden yararlanmamalı ve en ağır şartlarda cezalandırılmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza haklarını öğretirken, onlara kulak vermeyi ve kelimelerle ifade edemediklerini duymayı öğretmek zorundayız. Çocuklarımız zarar gördükçe, öldükçe vicdanlarımız da, insanlığımız da ölmektedir.
Yapılan açıklamanın ardından gruptakiler buradan ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

İYİ Partililer çocuk cinayetlerini protesto ettiİYİ Partililer çocuk cinayetlerini protesto etti

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