HABER

İYİ Partililer çocuk cinayetlerini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 22:50 | Son Güncelleme

İYİ parti üyesi bir grup, son günlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etti.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İYİ parti üyesi bir grup, son günlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etti. Tünel Meydanı'nda toplanan grup üyeleri 'Geleceğin umudu küçük çocuklar' şeklinde slogan attı.

İyi Parti Beyoğlu ilçe teşkilatı, çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etmek için 20.00'da Tünel Meydanı'nda toplandı. 'Geleceğin umudu küçük çocuklar' şeklinde slogan atan grup adına Beyoğlu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Burak Seviş, basın açıklamasını okudu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye'de pedofili ve enseste maruz kalan, çocuk yaşta evlendirilen çocukların sayısı 10 yılda 700 kat artmıştır. Toplumumuzdaki ciddi ahlaki çöküntü, uzmanlar tarafından ayrıntılı bir şeklide incelenmelidir. Çocuk istismarlarının engellenmesi için tecavüzcüler, hiç bir durumda ceza indiriminden yararlanmamalı ve en ağır şartlarda cezalandırılmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza haklarını öğretirken, onlara kulak vermeyi ve kelimelerle ifade edemediklerini duymayı öğretmek zorundayız. Çocuklarımız zarar gördükçe, öldükçe vicdanlarımız da, insanlığımız da ölmektedir.

Yapılan açıklamanın ardından gruptakiler buradan ayrıldı.

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)
FETÖ'den beraat eden Çay, göreve iade edildiFETÖ'den beraat eden Çay, göreve iade edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)

Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)

Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek

Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek

Resimli cuma mesajları 2018 - Güncel, en yeni, en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli cuma mesajları 2018 - Güncel, en yeni, en anlamlı resimli Cuma mesajları

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: Tam 18 milyon 564 bin lira elde kaldı! (Milli Piyango sorgula!)

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: Tam 18 milyon 564 bin lira elde kaldı! (Milli Piyango sorgula!)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.