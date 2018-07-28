İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!

Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evine kapanan Akşener’i kararından vazgeçirmeye çalışan partililer miting havasında bir araya gelmeye başladı. İstanbul dışından gelen parti üyeleri de Kurtköy’de araç konvoyu oluşturup Beylerbeyine hareket etti.
Bu akşam Akşener’in evinin önünde bir araya gelecek kalabalık ‘ dön’ çağrısında bulunacak. Evinden çıkmayan Akşener’in bu tablo karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor. Evin bulunduğu sokağa kurulan iki büyük dev ekrandan konvoyun canlı görüntüleri yansıtılıyor.
Ellerinde İYİ Parti ve Türk bayrakların olanlar, zaman zaman Meral Akşener lehine slogan atıyor. Partililer, Akşener'in evinin kapısına tülbentler asarken, sokağa ise 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlar asılması dikkat çekti.
Sözcü'nün haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da genel başkan Meral Akşener’in evinin önüne geldi. Yönetimin parti yönetiminin bir süre sonra Akşener’i evinde ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.
İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!
CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin
30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
İşte dünyanın en güzel çocuğu
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum