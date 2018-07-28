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İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 18:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluşuyor. Akşener’i vazgeçirmek için parti teşkilatı ayağa kalktı.

İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!

Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evine kapanan Akşener’i kararından vazgeçirmeye çalışan partililer miting havasında bir araya gelmeye başladı. İstanbul dışından gelen parti üyeleri de Kurtköy’de araç konvoyu oluşturup Beylerbeyine hareket etti.

Bu akşam Akşener’in evinin önünde bir araya gelecek kalabalık ‘ dön’ çağrısında bulunacak. Evinden çıkmayan Akşener’in bu tablo karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor. Evin bulunduğu sokağa kurulan iki büyük dev ekrandan konvoyun canlı görüntüleri yansıtılıyor.

Ellerinde İYİ Parti ve Türk bayrakların olanlar, zaman zaman Meral Akşener lehine slogan atıyor. Partililer, Akşener'in evinin kapısına tülbentler asarken, sokağa ise 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlar asılması dikkat çekti.

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PARTİ YÖNETİMİ AKŞENER'İ EVİNDE ZİYARET EDECEK

Sözcü'nün haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da genel başkan Meral Akşener’in evinin önüne geldi. Yönetimin parti yönetiminin bir süre sonra Akşener’i evinde ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti istifa Teşkilat istanbul

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