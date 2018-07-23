İYİ Partililer Meral Akşener'in yeniden aday olması için evinin önünde nöbet tutuyor

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alınmıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kongrede yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.
İYİ Parti teşkilatlarından ise dikkat çeken bir adım geldi.
Parti teşkilatları, Meral Akşener'in Üsküdar’daki evinin önünde toplanmaya başladı. Akşener'in Afyonkarahisar'dan İstanbul’a doğru yolda olduğu belirtilirken, parti teşkilatlarının, yapılacak kongrede Akşener'in yeniden aday olacağını açıklayana kadar evinin önünden ayrılmayacağı belirtildi.
Partililer, "Milletin ablası Meral Akşener", "Türkiye'nin umudu Meral Akşener" gibi sloganlar atarken, bekleyişlerini sürdürüyorlar.
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