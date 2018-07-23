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İYİ Partililer Meral Akşener'in yeniden aday olması için evinin önünde nöbet tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 01:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti teşkilatları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kongrede yeniden aday olması için Üsküdar'daki evinin önünde nöbet tutmaya başladı.

İYİ Partililer Meral Akşener'in yeniden aday olması için evinin önünde nöbet tutuyor

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alınmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kongrede yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

EVİNİN ÖNÜNDE EYLEM

İYİ Parti teşkilatlarından ise dikkat çeken bir adım geldi.

Parti teşkilatları, Meral Akşener'in Üsküdar’daki evinin önünde toplanmaya başladı. Akşener'in Afyonkarahisar'dan İstanbul’a doğru yolda olduğu belirtilirken, parti teşkilatlarının, yapılacak kongrede Akşener'in yeniden aday olacağını açıklayana kadar evinin önünden ayrılmayacağı belirtildi.

Partililer, "Milletin ablası Meral Akşener", "Türkiye'nin umudu Meral Akşener" gibi sloganlar atarken, bekleyişlerini sürdürüyorlar.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
la olum gidin evinize :)
bu saaten sonra kim takar şeneri demirtaş bile fazla oy aldı
Ne o hayallerinizmi yıkıldı? Arkadaş görevi bittiği için geri çekiliyor herşey Akşenerin istediği istikamette gitti kendi görevini sadakat ile yerine getirdi şimdide yedeklerden Muharrem gelecek tam sizlik sesi yükseltir sağlam muhalefet yapar sizi uzun bi süre güdecektir! size çok anlatan oldu ama anlamak istemediniz Aziz Nesin’in bahsettiği sanırım bu kitleydi
laaaa: )))
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