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İYİ Partililerin 'Akşener Nöbeti' devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 23:58 | Son Güncelleme

24 İl Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde devam eden nöbete katılarak, basın açıklaması yaptı.

Mehmet İlkay ÖZER-Akın ÇELİKTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-24 İl Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde devam eden nöbete katılarak, basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ay sonra yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partililer, Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin önünde toplanarak, Akşener'in aday olması için nöbet tutmaya başladı. Dün akşam başlatılan nöbete bu akşam 24 il başkanı da katıldı.

"NÖBETİMİZ İYİ HABERİ ALANA KADAR SÜRECEK"

Evinin önünde toplanan partililer ve il başkanları adına İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz ortak açıklamayı okudu. Açıklamada; "Dik duran, ülkeye zararı olacak her planı yok eden, her engeli aşan bir lider, memleket için çok büyük kazanç ve şanstır. O lider memleketi hiç bir plana, hiç bir hesaba kurban etmez. İyi bilinsin ki; böyle bir lideri herhangi bir hesaba kurban etmeyiz. Bu yola sayın genel başkanımız ile onu örnek alarak, ondan aldığımız güçle çıktık. Başından beri onunlayız. Sonuna kadar da onunla olacağız. Bizler, İYİ Parti'nin bütün il ve ilçe başkanlıkları olarak, tüm teşkilatlarımız genel başkanımız Meral Akşener'in yanındayız. Onunlayız, ona güveniyoruz. Milletimiz, memleketimiz onunla iyi olacak. Genel Başkanımız Meral Akşener'dir. Biz memleketin umudunun elini hiç bir koşulda bırakmayız. Burada genel başkanımızın evinin önündeyiz. Nöbetteyiz. Nöbetimiz iyi haberi alana kadar sürecektir" ifadeleri yer aldı.

KENDİSİNİ AKŞENER'İN EVİNE ZİNCİRLEDİ

Öte yandan; Akşener'in evinin olduğu sokak ve çevresi Akşener'in posterleriyle donatıldı. Akşener'i göreve çağıran partililer arasında 73 yaşındaki Osman Şalk dikkat çekti. Kendisini Akşener'in evinin penceresine zincirleyen Şalk, "Meral Akşener dönecek. O dönmeden buradan kalkmak yok. Söz verecek. Söz vermediği sürece buradan kalkmam" dedi.

Partililerin burada bekleyişi devam ediyor.

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