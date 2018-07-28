İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Partililer Akşener’i ikna için yola çıkmıştı.

Meral Akşener’e İYİ Parti Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve İYİ partili yöneticiler heyet halinde gitti. Akşener’in evine giden heyet içinde partinin önde gelen isimleri Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Ahat Andican da bulunuyordu. İYİ Partililer, İstanbul Ataşehir’deki partinin ilçe teşkilatında toplandı.

EVİNDEKİ GÖRÜŞME BİTTİ

Konvoy halinde Akşener’i ikna için harekete çeken İYİ Partililerin yanı sıra, Akşener’in evinin önünde de yeniden aday olması için nöbet tutuluyordu. İYİ Parti heyeti ile Meral Akşener'in evindeki görüşme bitti.

GÖREVE DÖNMEYİ KABUL ETTİ

Kendisini bekleyen partililere seslenen Akşener, "Herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Evet tekraren teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Partisinin Afyonkarahisar’daki kampında olağanüstü kongreye gitme kararı alan ve aday olmayacağını duyuran Akşener, parti kurmaylarının yaptığı “Adayımız Akşener olacak” yönündeki açıklamalar üzerine de kararında değişiklik olmadığını belirterek, “Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir” demişti.



