İyi Parti'nin Afyonkarahisar Çalıştayı

AFYONKARAHİSAR (AA) - İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştayı'nda, olağanüstü kurultay kararı alındığı bildirildi.

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir termal otelde dün başlayan ve basına kapalı gerçekleşen 1. Çalıştayı'na Genel Başkan Meral Akşener de katıldı.

Bu akşam sona eren Çalıştay'ın son oturumunda, Akşener'in konuşma yaptığı sırada partililer arasında tartışma çıktığı, çalıştay sonunda olağanüstü kurultay kararı alındığı öğrenildi.

Meral Akşener'in tartışmalı geçen Çalıştay'ın ardından Ankara'ya gittiği belirtildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Çalıştay ile ilgili Twitter üzerinden, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon'daki Çalıştay'ımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı." açıklaması yaptı.

