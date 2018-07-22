İyi Parti'nin Afyonkarahisar Çalıştayı

AFYONKARAHİSAR (AA) - İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştayı'nda, olağanüstü kurultay kararı alındığı bildirildi.
İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir termal otelde dün başlayan ve basına kapalı gerçekleşen 1. Çalıştayı'na Genel Başkan Meral Akşener de katıldı.
Bu akşam sona eren Çalıştay'ın son oturumunda, Akşener'in konuşma yaptığı sırada partililer arasında tartışma çıktığı, çalıştay sonunda olağanüstü kurultay kararı alındığı öğrenildi.
Meral Akşener'in tartışmalı geçen Çalıştay'ın ardından Ankara'ya gittiği belirtildi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Çalıştay ile ilgili Twitter üzerinden, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon'daki Çalıştay'ımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı." açıklaması yaptı.
'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa mı etti? Meral Akşener'in istifa iddiası gündeme bomba gibi düştü
1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep
Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum