İYİ Parti'nin Aksaray mitingi

Akşener, 2006'da çıkan bir yasayla gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inin çiftçiye teşvik olarak ayrıldığını ancak bunun uygulanmadığını ileri sürerek, "2018 bütçesinde tam 14 milyar Türk lirası size ayrılmış ama 36 milyar Türk lirası size ayrılmalıydı. Elektriğinizin, mazotun, yemin fiyatı düşük olması lazımdı." diye konuştu.

Hükümet tarafından yapımı sürdürülen bazı projeleri devralarak tamamlamayı hedeflediğini anlatan Akşener, "Havaalanınız yılan hikayesine döndü. Allah onu bitirmeyi bana nasip edecek." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim Suriye ile ilişkileri düzeltmek olacak. Mültecileri vatanlarında mutlu, mesut, özgür yaşamaları için sağlıklı bir şekilde suhuletle memleketlerine geri göndereceğim." dedi.

"Tam 4 milyon Suriyeli mültecimiz var. 150 milyar Türk lirası para harcanmış. Aşağı yukarı 35 milyar dolar ediyor. 150 milyar Türk lirasıyla neler yapılabilirdi bir düşünün? Kaç fabrika, kaç hastane, kaç okul? Çiftçinin hangi dertleri çözülebilirdi bir düşünün. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim Suriye ile ilişkileri düzeltmek olacak. Mültecileri vatanlarında mutlu, mesut, özgür yaşamaları için sağlıklı bir şekilde suhuletle memleketlerine geri göndereceğim."

Türkiye'nin yeterli kaynağa sahip bir ülke olduğunu ancak bu kaynakların iyi yönetilemediğini öne süren Akşener, "Havaalanını yapacağız inşallah. Bir de demiryolu meselesi var. TİKA'nın harcadıklarının yüzde birini Aksaray'a yatırsak demiryolunuz uçar. Allah nasip ederse demiryolunu da bitirmek bana nasip olacak." dedi.

Akşener, cumhurbaşkanı seçilirse hem tarımda hem hayvancılıkta hem de sanayide üretim ekonomisini ön plana çıkaracaklarını anlatarak, "5 yılın sonunda Türkiye hayvan ithalatını bırakacak. Mardin'e gittim bayram öncesi. Mardin bütün Ortadoğu'ya hayvan ihraç eden bir şehrimizdi. Şu anda hayvan ithalatı almış başını gidiyor. Amerikan çiftçisi mazotu kaça kullanıyorsa siz de o fiyata kullanacaksınız." ifadelerini kullandı.

Sulama sorununu tamamen çözmeyi planladıklarını aktaran Akşener, çiftçi kadınların da 5 yıllık sigortasını ödeyeceklerini bildirdi.

