HABER

İYİ Parti'nin Düzce mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım. Hadi bakalım görelim. Fındık, Düzce için, Karadeniz için önemli ama en önemlisi fındık, Türkiye için önemlidir. Fındık, Türkiye'nin dünyada tekel olabileceği, fiyat belirleyebileceği tek üründür"

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım. Hadi bakalım görelim. Fındık, Düzce için, Karadeniz için önemli ama en önemlisi fındık, Türkiye için önemlidir. Fındık, Türkiye'nin dünyada tekel olabileceği, fiyat belirleyebileceği tek üründür." dedi.

Akşener, partisinin Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin sahibinin millet olduğunu söyledi.

İYİ Parti'yi 25 Ekim'de kurduklarını hatırlatan Akşener, "Meral Akşener'i 250 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz, dolayısıyla Meral Akşener'in adaylığının sahibi de sizsiniz. İyi ki milletimi dinlemişim. Sizinle Türkiye'ye gerçekten bir iyilik yaptık. Demokrasiye çok büyük bir iyilik yaptık. Demokrasinin bir sıkımlık kalmış canını kurtardık. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

- "Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım"

Yaptıkları bütün projelerin vatandaşın geleceğine, dününe, bugününe, yarınına ait olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Her birinin hesabı kuruşuna kadar yapıldı. Bir şey fark ettim; ben bir şey söylüyorum arkasından herkes söylüyor. Kardeşim çalışsaydınız. Giresun'da, ilk defa 'fındık 15 lira olmalıdır, vereceğiz' dedik. Türkiye'deki tüm siyasetçiler '15' dedi. Şimdi başka bir şey söylüyorum; fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım. Hadi bakalım görelim. Fındık, Düzce için, Karadeniz için önemli ama en önemlisi fındık, Türkiye için önemlidir. Fındık, Türkiye'nin dünyada tekel olabileceği, fiyat belirleyebileceği tek üründür."

"Gençlere iş vermek bu devletin görevi." diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Eğer iş bulamıyorsan, o zaman o genci, iş buluncaya kadar ailesinin, arkadaşlarının yanında başını öne eğdirmeyeceksin. Onun için her bir gencimize aylık 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Emeklimizden muayene ve katkı payı alınıyor, bunu ortadan kaldırıyoruz. Asgari ücret, vergiden muaf olacak. AVM'lerle ilgili ciddi çalışmamız var. Gidin Avrupa ülkelerine, AVM'ler şehrin 30-40 kilometre dışarısındadır. Pazar günü AVM'ler kapalıdır ama küçük esnaf açıktır. Vatandaşınızın para harcayabilir durumda olmasını sağlayacaksınız, esnafınızla ilgili tedbirleri alacaksınız ve esnaf dimdik ayakta kalacak. Patır patır esnaf dükkan kapatıyor."

Akşener, göreve gelmeleri halinde 50 milyar dolar yıllık sanayi yatırımı yapacaklarını ve 5 yılın sonunda işsizlik rakamını 5,6'ya indireceklerini vaat etti.

Projelerinin içerisinde atanamayan öğretmenler ile emeklilere ikramiye konularının olduğuna değinen Akşener, "Eğitimi düzenleyeceğiz. Kamyoncuların dertleri var. Tonaj ve kilometre meselesinden dertleri var. Bunların hepsini biliyoruz, çözeceğiz. Hem engelli eğitimi, hem eğitim sistemindeki iyi okul-kötü okul, iyi öğretmen-kötü öğretmen, zengin çocuğu-fakir çocuğu, özel okul-devlet okulu meselesini çözeceğiz. Geleceğimizin yarını olan Aziz Sancar'larının olabileceği bir eğitim standardını elbette bu ülkeye getireceğiz." diye konuştu.

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!
Tahliye olan Ezhel'i hayranları cezaevi önünde karşıladı (1)Tahliye olan Ezhel'i hayranları cezaevi önünde karşıladı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce İYİ parti Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!

Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!

Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.