İYİ Parti'nin Düzce mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım. Hadi bakalım görelim. Fındık, Düzce için, Karadeniz için önemli ama en önemlisi fındık, Türkiye için önemlidir. Fındık, Türkiye'nin dünyada tekel olabileceği, fiyat belirleyebileceği tek üründür." dedi.

Akşener, partisinin Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin sahibinin millet olduğunu söyledi.

İYİ Parti'yi 25 Ekim'de kurduklarını hatırlatan Akşener, "Meral Akşener'i 250 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterdiniz, dolayısıyla Meral Akşener'in adaylığının sahibi de sizsiniz. İyi ki milletimi dinlemişim. Sizinle Türkiye'ye gerçekten bir iyilik yaptık. Demokrasiye çok büyük bir iyilik yaptık. Demokrasinin bir sıkımlık kalmış canını kurtardık. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

- "Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım"

Yaptıkları bütün projelerin vatandaşın geleceğine, dününe, bugününe, yarınına ait olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu: