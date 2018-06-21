İYİ Parti'nin Fatih mitingi

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Net şekilde ilan ediyorum, sandıkları korumak bizim görevimiz. En önemli hile sandıkta yapılır. Sandıkları koruyacağız." dedi.

Akşener, Fatih'teki mitingde, 24 Haziran'da seçimden başarıyla çıkacaklarını söyledi.

Seçim günü sandıkları koruyacaklarını dile getiren Akşener, "Net şekilde ilan ediyorum, sandıkları korumak bizim görevimiz. En önemli hile sandıkta yapılır. Sandıkları koruyacağız. Her türlü üçkağıda karşı bizim müşahitlerimiz sonuna kadar orada olacaklar. Avukat arkadaşlarımız il ve ilçe seçim kurullarında bulunacaklar. Gelelim YSK'daki üçkağıda, onu da bana bırakın, o da benim borcum size. Herhangi bir hilenin, hurdanın olduğunu öğrenelim oraya giderim jiletle beni yerden kazıyamazlar." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin 16 yılda gerçekleştirdiği icraatların tamamının kuruş hesabını iyi çalıştıklarını dile getiren Akşener, "16 yıllık icraatlarını kuruş hesabına göre çalıştık. Öyle çalıştık ki kaçarları yok. Hiçbir soruma cevap veremiyorlar. Ancak dolaylı cevap veriyorlar." ifadesini kullandı.