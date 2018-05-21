İYİ Partinin milletvekili aday listesi

İYİ Partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için YSK'ye verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.
Listeye göre, milletvekili adayı gösterilen isimler ve aday gösterildikleri iller şöyle:
ADANA
1- İSMAİL KONCUK
2- MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
3- ALİ AYDIN
4- NİHAL AĞCA
5- RECAİ MERCİMEK
6- SİNEM ULUDAMAR
7- MEHMET SERTAÇ DURAK
8- VEDAT SABANCI
9- EREN ÖZER
10- HAMZA GÜLTEKİN
11- ŞULE TÜDEŞ
12- ERCAN ATALAY
13- ALİ KABAKLI
14- SİBEL ÇAKMAK
15- İLKER KILINÇ
ADIYAMAN
1- MAHMUT BOZKURT
2- ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY
3- ZÜLFİKAR IŞIK
4- FATİME ZEHRA AKBAŞ
5- MAHMUT CİHAN GÜVENÇ
AFYONKARAHİSAR
1- GÜLTEKİN UYSAL
2- ABDÜLKADİR AKCAN
3- OKŞAN ULUSOY EFE
4- SELAHATTİN MÜHSÜRLER
5- ALPER YAĞCI
6- ÖMER ERYEŞİL
AĞRI
1- BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU
2- ADEM KILIÇ
3- MUSTAFA YAŞAR
AMASYA
1- AHMET FATİH COŞAR
2- GÖKHAN LAFÇI
3- MEDET EROĞLU
ANKARA BİRİNCİ BÖLGE
1- KORAY AYDIN
2- HALİL İBRAHİM ORAL
3- MESUT ÖZARSLAN
4- AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
5- MİNE BAŞ
6- YETKİN ÖZTÜRK
7- KADRİYE ÜNLER
8- FEHMİ KANDEMİR
9- BARIŞ DOĞAN
10- ÇAĞLAR AY
11- İHSAN KOÇAK
12- KENAN TÜRÜDÜ
13- HATİCE KÜÇÜK
ANKARA İKİNCİ BÖLGE
1- ŞENOL BAL
2- ERSÖNMEZ YARBAY
3- GÖKHAN BEKER
4- FARUK KÖYLÜOĞLU
5- HASAN SEYMEN
6- HEDİYE AKDERE
7- TUNCAY TEKAY
8- HÜSEYİN ÖZLÜK
9- BAHA CANKUT SARITAŞ
10- ÇİĞDEM BİNGÖL
11- BARIŞ ÇALIŞKAN
ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1- DURMUŞ YILMAZ
2- AYHAN ALTINTAŞ
3- REŞAT ERDOĞAN
4- TAMER KAYAALP
5- AYŞE SUCU
6- ÖMER KARAKAŞ
7- HÜSEYİN ŞİMŞEK
8- UMUTCAN GÜNERKAYA
9- AHMET CAN BUĞDAY
10- BÜLENT GÜRSOY
11- ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU
12- BERİL GÜMÜŞ
ANTALYA
1- FERİDUN BAHŞİ
2- HASAN SUBAŞI
3- TUBA VAROL ÇOKAL
4- FULYA YASEMİN
5- KADRİ LEVENT DİM
6- MUSA ERTUĞAN
7- BÜNYAMİN SEÇME
8- NEŞE TOKER
9- MERYEM AYDOĞAN
10- CAFER ÜNAL
11- CAHİT KOCABEYOĞLU
12- BİROL ÜSTEM
13- ÖNAL ÇAVUŞOĞLU
14- ALPER TUNÇER
15- YAKUP CEM ÇINAR
16- LEYLİ KEMAL
ARTVİN
1- FİLİZ AKYÜZ
2- KAMİL AKSU
AYDIN
1- ADNAN SEZGİN
2- BERNA SUKAS
3- HALİL İBRAHİM AKTEMUR
4- ŞULE TUNTAŞ
5- FEVZİ KÖSE
6- SÜLEYMAN DEMİRCİ
7- MUSTAFA ORHUN ÇETİN
8- SEMRA YÜCEL
BALIKESİR
1- İSMAİL OK
2- KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
3- NEZAHAT SALON
4- YAŞAR GENÇ
5- BEGÜM KÜÇÜKOĞLU
6- KERİMAN KÜLTÜR
7- ÖZLEM URAL
8- EROL AYDEMİR
9- ONUR ŞENEL
BİLECİK
1- MESUT TEKİN
2- BATUHAN ATALAY
BİNGÖL
1- MEHMET SAİT YAZICI
2- ABDURRAHİM ARİÇ
3- SELAHETTİN EKİNCİ
BİTLİS
1- ZİYA YOLDAŞ
2- HİKMET TUNALI
3- YUSUF DENİZ
BOLU
1- MEHMET AYDIN
2- İRFAN BAYAR
3- NİMET İNCE
BURDUR
1- OSMAN KURT
2- HÜSEYİN ERDEM
3- HATİCE FUNDA BÜLBÜL
BURSA BİRİNCİ BÖLGE
1- İSMAİL TATLIOĞLU
2- SAMİ BİLGE
3- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
4- YÜKSEL YILMAZ
5- ABDULLAH ALAGÖZ
6- SERMİN ÖZENSOY
7- ÜSTÜN TUNALIGİL
8- ÖZGÜR ŞİMŞEK
9- AYHAN TAYFUR
10- MERVE ASA
BURSA İKİNCİ BÖLGE
1- AHMET KAMİL EROZAN
2- HASAN TOKTAŞ
3- ADNAN İSLAMOĞULLARI
4- SERPİL ARSLANTÜRK
5- ALİ EKBER CAN
6- BETÜL BAYRAKTAR ORHAN
7- İSMAİL ŞENOL
8- YAVUZ BÜLBÜL
9- FAZLI SEYİS
10- ÖZGEHAN KOÇER
ÇANAKKALE
1- RIDVAN UZ
2- İSMET BALKAN
3- İKBAL AYTAÇ
4- MEHMET TAMER ERGÜN
ÇANKIRI
1- AYDIN AYANOĞLU
2- GAMZE ATALAY
ÇORUM
1- FATİH MEHMET ARSLAN
2- ABDULLAH KARAMAN
3- SEFER YILMAZ
4- SİNEM SARI
DENİZLİ
1- YASİN ÖZTÜRK
2- ŞULE TÜRKARSLAN
3- NAFİZ ÖZ
4- TEMEL BAŞBUĞ
5- MEHMET ALİ UZAKGİDER
6- ZEYNEP SÖZERİ
7- MURAT GÜNGÖR
8- HÜSEYİN KÖSEOĞLU
DİYARBAKIR
1- MEHMET SALİM ENSARİOĞLU
2- AHMET YİĞİT
3- HANDAN KAÇMAZ
4- CEVDET DEMİR
5- NAZIM KAYA
6- FERHAT ALTINDAĞ
7- DOĞAN YONTÜRK
8- ENGİN KONAKÇI
9- NİHAT ARİF TEKİN
10- SELMA TANİN
11- ABDÜLBAKİ ÇAKMAK
12- ABDÜLKADİR ÇELEBİ
EDİRNE
1- MEHMET AKALIN
2- ORHAN ÇAKIRLAR
3- DİLEK KIRMIZI
4- İSMET ERSÖZ
ELAZIĞ
1- YAVUZ TEMİZER
2- ABDÜLKERİM EFLATUN
3- ALİ YÜCEL UYGUR
4- MUSTAFA KEMAL ATİKELER
5- ENİS GİRAY
ERZİNCAN
1- AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN
2- CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK
ERZURUM
1- MUHAMMET NACİ CİNİSLİ
2- ZEKAİ KAYA
3- FATMA CANAN UÇAR
4- YILMAZ CEYRAN
5- ALPASLAN KÜNİ
6- DENİZ SİNİCİ
ESKİŞEHİR
1- ARSLAN KABUKÇUOĞLU
2- ÖMER İBRAHİM
3- EREN EKMEN
4- EBRU SERVİ
5- EMRE DEMİR
6- ARİF GEÇKALAN
7- GÖKÇE YATMAZ
GAZİANTEP
1- İMAM HÜSEYİN FİLİZ
2- MEHMET CAN TUĞSUZ
3- CELAL YILDIRIM
4- MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU
5- İSMET KILIÇ
6- İBRAHİM KESKİN
7- LİNA OCAK
8- OĞUZ HOCAOĞLU
9- SANEM KASAPSEÇKİN
10- İZETTİN ŞAHİN
11- İLKER BAY
12- CEREN SOYLU
13- ÜNVER BÜLENT
14- MEHMET ÇELİK
GİRESUN
1- ORHAN ERZURUM
2- ÜNZİLE YÜKSEL
3- AHSEN TÜRK
4- OSMAN ÇALIŞKAN
GÜMÜŞHANE
1- ALİ ATEŞ
2- NECDET İLHAN
HAKKARİ
1- DİLEK TANRIKULU
2- YILDIRIM ÖRNEK
3- AYŞE TEZEL
HATAY
1- BİLAL KARACA
2- MEHMET BİÇER
3- MEHMET KORMAN
4- MEHMET ALİ YILDIRIM
5- HATİCE GÜZEL
6- ZEKİ TOPRAK
7- İLKER ÇALIŞKAN
8- KEVSER EKER
9- ERTUĞRUL GAZİ DENER
10- ŞAHİZAR SEBER
11- ALİ KEMAL KÖMÜR
ISPARTA
1- AYLİN CESUR
2- MUSTAFA ŞİMŞEK
3- SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA
4- ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT
MERSİN
1- BEHİÇ ÇELİK
2- ZEKİ HAKAN SIDALI
3- ÖZER ÖZEL
4- ÜLKÜ SİNCAR
5- VOLKAN ALKAN
6- HASAN DOYDU
7- OSMAN YILMAZ
8- ÜLKÜ CENGİZ
9- SÜLEYMAN ÇETİN
10- HÜSNİYE EKİNGEN
11- AYDIN RIFAT KOCABAŞ
12- MUSTAFA KUNT
13- ASPORÇA MELİS KESER
İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE
1- HAYRETTİN NUHOĞLU
2- AHMET ÇELİK
3- YAVUZ AĞIRALİOĞLU
4- MERAL ALEMDAR
5- YÜCEL COŞKUN
6- ONUR AYDIN
7- MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
8- EMİNE KÜÇÜKALİ
9- ADİL ERKOÇ
10- ARİF TEVETOĞLU
11- DURSUN ÇOLAK
12- SULTAN NESLİHAN SEVEN
13- OĞUZ SARUL
14- MİTHAT BORA BULUT
15- NAZLI ASPAY CEBECİ
16- OKTAY ERÇAKAR
17- ŞENTÜRK DEMİRAL
18- FUAT ONBAŞILI
19- KUBİLAY PEYİK
20- HİLAL TUNCER
21- UFUK ÜNAL
22- SAYGIN ÖZYILDIRIM
23- MEHMET ALİ ÖZDEMİR
24- SEVGİ ŞAHİN
25- BARIŞ TAVLAŞOĞLU
26- TUBA ALAYLI
27- AYSEL KIRALİ
28- YELDA GARGUN
29- MURAT AĞIREL
30- ONUR HANLIOĞLU
31- ÖNDER FARUK PARMAK
32- BÜLENT ASLAN
33- YÜKSEL KARAÇAM
34- YÜKSEL BAT
35- CANER YILMAZ
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE
1- ÜMİT ÖZDAĞ
2- FATİH MEHMET ŞEKER
3- ÖZCAN PEHLİVANOĞLU
4- İLAY AKSOY
5- COŞKUN YILDIRIM
6- MEHMET ASLAN
7- BİNNUR KARADAĞLI
8- ALİ DİNÇER ÇOLAK
9- VEDAT YENERER
10- ABDULLAH İLKER SUNGUR
11- NURİ YILMAZ
12- CEMİLE ALBAŞ
13- RÜSTEM FIRAT
14- AYCAN GÜLEÇLİLER
15- SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
16- GÖKHAN KARGI
17- ALİ AKER
18- ERTAN VAROL
19- MUAMMER DEMİRCİ
20- HÜSEYİN ÖNDEŞ
21- YAŞAR KIZILKUM
22- BURÇİN GÖKÇE
23- ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ
24- FİSUN MEHLİKA TOCA
25- MUSTAFA AKAY
26- AYDIN EGEMEN
27- MUSTAFA YAZICI
28- UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE
1- AHAT ANDİCAN
2- ÜMİT BEYAZ
3- HAYATİ ARKAZ
4- MELTEM ÜNAL ERZEN
5- KEMAL NİZİPLİOĞLU
6- HÜSEYİN ÜLGER
7- ÖZDEMİR POLAT
8- ELMAS GRAĞOS
9- AYHAN BÖLÜKBAŞI
10- İSKENDER DURİÇ
11- MERRİN HASİPOĞLU
12- CELAL KARAPINAR
13- SUAT SARI
14- ZEKİ BULGAN
15- OSMAN ERUSTA
16- EVRİM TOK
17- MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ
18- MUSTAFA BİLGİLİ
19- MEHMET PÜTÜN
20- RUHİYE AYLA DEMİR
21- MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ
22- ZİHNİYE GÜRKAN
23- ALİ HAYDAR GÜVEN
24- MELİHA APAYDIN
25- SİBEL KAYA
26- TAYFUN SİLİVRİ
27- MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
28- NAZMİYE İZGİN
29- KÜRŞAT ÖZER
30- YUSUF YAVUZCAN
31- MURAT KUDRET
32- ARDIL AKIL
33- SEZER ÖZSOY
34- HAKAN AKSU
35- PENBE BOLAT
İZMİR BİRİNCİ BÖLGE
1- DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
2- YILDIRIM ULUPINAR
3- MEHMET TEZKAN
4- ÇİĞDEM ÖZER
5- OSMAN ERTÜRK ÖZEL
6- OSMAN VAROL
7- BÜLENT KIRILMAZ
8- SERAP ÖZÖKTEM
9- ÜLKÜ DOĞAN
10- HÜSEYİN HAKAN IŞIK
11- BURCU BOSTANCIOĞLU
12- İBRAHİM DÖNERTAŞ
13- KADİR GÜREL
14- GİZEM ALBAŞ
İZMİR İKİNCİ BÖLGE
1- AYTUN ÇIRAY
2- MUSTAFA KERPİŞCİ
3- ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
4- HÜSMEN KIRKPINAR
5- BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
6- METİN DÖKMECİLER
7- ANIL SELEK
8- NADİR GERGİN
9- İLKER GÜL
10- SALİH ATAKAN DURAN
11- HAYRI KÖSEOĞLU
12- ÜLKÜ DOĞAN
13- MURAT CEM ÖZDEMİR
14- PELİN YETKİN YAZICI
KARS
1- YÜKSEL AKBABA
2- AHMET AKÜZÜM
3- HİKMET ŞİMŞEK
KASTAMONU
1- İLHAN ENGİN
2- SEYFİ SARIOĞLU
3- MEHMET MURAT AŞÇI
KAYSERİ
1- DURSUN ATAŞ
2- FATİH ERYILMAZ
3- HÜSEYİN TEKİN
4- BERRİN EYİDEMİR
5- METİN SOYLU
6- SERAP DURMUŞ
7- MESUT UÇAN
8- HASAN AYDIN
9- KAMİL KARAMETE
10- BETÜL TOSUN
KIRKLARELİ
1- KÜRSAD YAMANER
2- SİBEL PİŞKİN
3- MUSTAFA KÖSEOĞLU
KIRŞEHİR
1- MUSTAFA HAKAN ÜNSER
2- ASAF KAYAOĞLU
KOCAELİ
1- LÜTFÜ TÜRKKAN
2- ALİ TÜRKŞEN
3- HARUN DEMİRKAYA
4- RUHİTTİN SÖNMEZ
5- DİJLE AKIN
6- ADİL GÜLEZ
7- AHMET YEŞİL
8- FUAT BERNA
9- İBRAHİM ÖMER TOYRAN
10- RENAN KIRAN
11- AYŞEGÜL BABACAN
12- ALPER BİRCANOĞLU
13- AYLA İLGÜN
KONYA
1- FAHRETTİN YOKUŞ
2- ORHAN TULUKÇU
3- SEVİL SARGIN
4- MEHMET İLKER YİĞİT
5- ŞAKİR BERBER
6- SÜLEYMAN ŞENOL
7- GÖKHAN TOZOĞLU
8- OSMAN FEDAİ
9- MUSTAFA RIDVAN PEKER
10- NAZMİ SIRIT
11- RANA ERARSLAN
12- MEHMET ALİ ÖNAL
13- NAZAN KAYA
14- HULUSİ KOÇAK
15- FARUK ÇÖKLÜ
KÜTAHYA
1- NİHAT KULA
2- İBRAHİM EMRE KARAA
3- HÜSEYİN ÇAKIR
4- MEHMET EMİN BAŞ
5- AYNUR SEZER
MALATYA
1- ALİ BİLİCİ
2- HACI MEHMET TURFANDA
3- ŞULE GÜRSOY
4- SAHRA KARAHAN ERGUVAN
5- MUHAMMET AFŞİN ARIKAN
6- ÖZGÜR BOZKURT
MANİSA
1- TAMER AKKAL
2- GÖKHAN KARAÇOBAN
3- HASAN ERYILMAZ
4- ASLI ÖZ
5- ŞAHAP YARALI
6- KADİR CENK ÖZATICI
7- SERKAN SERDAR ADIGÜZEL
8- ÖMER GERİTER
9- SELCEN ŞEKERCİOĞLU
10- AHMET KAĞAN AVCI
KAHRAMANMARAŞ
1- FARUK ATLI
2- MUSTAFA BASTIRMACI
3- BÜLENT MEŞE
4- AYŞE KIRAÇ
5- SADİ GÜNEN
6- MÜJGAN ÖZDARENDELİ
7- AHMET ÇABUKEL
8- İRFAN MERT YIKAN
MARDİN
1- HAKAN ERDEM
2- ATLAFUN AYDOĞDU
3- AZİZ RODAN SAROHAN
4- TUNA IŞIKHAN
5- BURHAN İLHAN
6- UĞURHAN ARAS
MUĞLA
1- METİN ERGÜN
2- ERTAN KÜÇÜKAY
3- KORAY HAYVACI
4- PEYAMİ CİNAZ
5- NESRİN AŞTI
6- CAHİT KARAÖZ
7- İZEL KUŞKUN
MUŞ
1- ERKAN KEMALOĞLU
2- ZİHNİ SAYAN
3- BAHRİYE KILIÇ
4- ERKAN ÇELİKOĞLU
NEVŞEHİR
1- MUSA ERTAŞ
2- FATİH MEHMET ŞAHİN
3- HÜSEYİN SEVİNDİK
NİĞDE
1- VEDAT BAYRAM
2- NAİM OSMAN EREM
3- DÖNDÜ GÖKMEN
ORDU
1- YENER YILDIRIM
2- GÜNAY KARAAĞAÇ
3- FERHAT ÇAKIROĞLU
4- MUKADDER KORKMAZ
5- ŞAHİN YILMAZ
6- BARIŞ CANDAN
RİZE
1- HIZIR KESKİN
2- KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU
3- AYŞEGÜL ÖZYANIK
SAKARYA
1- ÜMİT DİKBAYIR
2- AYDOĞAN ARSLAN
3- MEHMET KIR
4- NURGÜL ÇAKAR
5- İLKER ÖZBUDAK
6- ZEYNEP ULUSİNAN
7- ASENA ASLAN BURAK
SAMSUN
1- BEDRİ YAŞAR
2- İBRAHİM ÖZYER
3- HÜSEYİN ACAR
4- BİRSEN ÖZTÜRK
5- AKIN ÜNER
6- ÖNDER FATİH ŞENOL
7- HAKAN KİPER
8- AYŞE AYAN
9- FURKAN ÖZDEMİR
SİİRT
1- EMİN TEZ
SİNOP
1- CEYHAN DEMİR
2- SEZGİN ŞİMŞEK
SİVAS
1- ÜNAL POLAT
2- ÜNAL YILMAZ
3- ÇAĞLAYAN DİKMEN
4- BETÜL KILIÇKAYA
5- HÜSEYİN GÜLHAN
TEKİRDAĞ
1- ENEZ KAPLAN
2- MUHTAR MAHRANLI
3- HAZIM TAMER DODURKA
4- BELMA KUVANCI
5- OĞUZHAN AYDIN
6- TUNCAY KIRMIZIGÜL
7- NURCAN BALCI
TOKAT
1- HÜSEYİN ERKAN İKİKAT
2- FATİH DEMİRKOL
3- İRFAN ALPAT
4- ŞULE ORUÇ
5- ALİ TURAN TOKGÖZ
TRABZON
1- HÜSEYİN ÖRS
2- HÜSEYİN KOLOĞLU
3- TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN
4- TUNA TAŞKIN
5- MURAT KELEŞ
6- NEŞE AY
TUNCELİ
1- DÜZGÜN DEMİR
2- ALMILA MARAŞ
ŞANLIURFA
1- ZUHAL ÇİFTKAYA
2- HASAN OĞUL
3- MEHMET ÇADIRCI
4- İMAM BADILLI
5- MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI
6- ABDULLAH TÜYSÜZ
7- MEHMET GANİM BAŞAR
8- VEYSEL DEMİR
9- MEMDUH DOĞRU
10- OSMAN ESAD BUCAK
11- MURAT KAÇAK
12- İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ
13- FUAT AKSOY
14- ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR
UŞAK
1- NEŞE YILMAZ
2- ALİ KURT
3- ÖZDEMİR KOÇYİĞİT
VAN
1- SELİM ÖZGÖKÇE
2- FUAT GÖÇER
3- TÜLAY ÇİVİ
4- BAYRAM TARIK ÖZELER
5- TANER BABACANOĞLU
6- M. SALİH ALBAYRAK
7- FUAT BAKAN
8- ALPASLAN DENİZ
YOZGAT
1- SEYİT YÜCEL
2- DERVİŞ VURAL
3- GÖKHAN GENÇASLAN
4- AKIN UYAR
ZONGULDAK
1- AYDIN TÜMEN
2- MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
3- FEHİME ÇAKIR
4- HAVA ÇİÇEK
5- MUSTAFA ADİL ÖZKAN
AKSARAY
1- AYHAN EREL
2- NURİ KOÇAŞ
3- RAHİM AYDIN
4- FATMA PINAR İZGÜ
BAYBURT
1- SÜLEYMAN BURÇ
KARAMAN
1- İSMET İLMİ HATİPOĞLU
2- ATİLLA ZORLU
3- MERVE UÇAR
KIRIKKALE
1- BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
2- MUSTAFA AKYÜREK
3- ŞEVKET ÖZSOY
BATMAN
1- KISMET ÇELİK
2- HASAN ÖLÜK
3- TANSU GÖRKEM
4- BEYHAN ÖZGENER
ŞIRNAK
1- HASAN TATAR
2- ABDULLAH GÜLÇE
3- HACI ÖZER
4- AHMET NURÇOK
BARTIN
1- HAMİT ERHAN ALDATMAZ
2- FATMA SİNEM ÖZÜOKLU
ARDAHAN
1- LEVENT PEHLİVAN
2- ÇELİK DEMİR
IĞDIR
1- GÜNDÜZ GÜNEŞ
2- İBRAHİM AKKUŞ
YALOVA
1- ÜNLEM ÜSTEL
2- ELİF AKYOL TOSUN
3- NUR GEMALMAZ AYAZ
KARABÜK
1- DURSUN ALTIPARMAK
2- HAKKI ÖZDEK
3- TENZİLE ÇELİK
KİLİS
1- MUHAMMET BALCI
2- DİLEK AKKÖZ
OSMANİYE
1- MEHMET TEMEL
2- NİHAT ÇERÇİ
3- MUHAMMET KAYA
4- VAHİDE ÖNER
DÜZCE
1- ERCAN KATIRCIOĞLU
2- YUNUS ÖZAY ER
3- REYHAN ATASEVEN
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