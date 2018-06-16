İYİ Parti'nin Zonguldak mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Biz her yıl bu çocuklarımıza iş bulmak için 50 milyar dolar yatırım yapacağız. Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır ve o iş imkanını oluşturuncaya kadar da gençlerimize ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz." dedi.

Akşener, partisinin Ereğli İlçe Başkanlığınca amfi tiyatro önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinden milletvekili çıkaracaklarını belirterek, bu milletvekillerinin mecliste milletin, gençlerin, kadınların geleceği için mücadele edeceğini söyledi.

Türkiye'nin işsizlik oranının yüksek olduğunu öne süren Akşener, "Türkiye'nin işsizlik oranı yüzde 11'dir. Biz diyoruz ki 5 yılda bunu yüzde 5,6'ya indireceğiz. Biz her yıl bu çocuklarımıza iş bulmak için 50 milyar dolar yatırım yapacağız. Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır ve o iş imkanını oluşturuncaya kadar da gençlerimize ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de kredi kartı takibinde 4,5 milyon insan var." diyen Meral Akşener, konuşmasına şöyle devam etti :