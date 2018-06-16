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İYİ Parti'nin Zonguldak mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Biz her yıl bu çocuklarımıza iş bulmak için 50 milyar dolar yatırım yapacağız. Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır ve o iş imkanını oluşturuncaya kadar da gençlerimize ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Biz her yıl bu çocuklarımıza iş bulmak için 50 milyar dolar yatırım yapacağız. Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır ve o iş imkanını oluşturuncaya kadar da gençlerimize ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz." dedi.

Akşener, partisinin Ereğli İlçe Başkanlığınca amfi tiyatro önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinden milletvekili çıkaracaklarını belirterek, bu milletvekillerinin mecliste milletin, gençlerin, kadınların geleceği için mücadele edeceğini söyledi.

Türkiye'nin işsizlik oranının yüksek olduğunu öne süren Akşener, "Türkiye'nin işsizlik oranı yüzde 11'dir. Biz diyoruz ki 5 yılda bunu yüzde 5,6'ya indireceğiz. Biz her yıl bu çocuklarımıza iş bulmak için 50 milyar dolar yatırım yapacağız. Bir devlet gencine iş bulmak zorundadır ve o iş imkanını oluşturuncaya kadar da gençlerimize ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de kredi kartı takibinde 4,5 milyon insan var." diyen Meral Akşener, konuşmasına şöyle devam etti :

"Bu kredi kartlarından kumar oynamak ve lüks yaşamak için para çekmemişler. Çocuğuna mama, defter ve kitap almış, kirasını ödemiş. Şimdi biz dedik ki, Türkiye dayanışma fonunu kuracağız. Bir defaya mahsus olarak bunları affedeceğiz. Burasıyla ilgili birinci kaynak 8 milyar Türk lira tutuyor. 8 milyar Türk lirası kredi kartı borçlularının hayatını tertemiz yapacak."

Akşener, TRT'ye ilişkin "Yıllık 2,5 milyar Türk lirası sizin cebinizden ödeniyor. Sizin cebinizden vergilerle ödenen para bir kamyon kişi zengin oluyor. Her yıl 2,5 milyar ve bir de satıştan elde edilen para cepte." diye konuştu.

Öğretmenler arası performans sistemini kaldıracaklarını da anlatan Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Kreş döneminden başlayarak, lise sona kadar bütüncül bir bakış açısı içerisinde 21. yüzyıldaki kendi yaşıtları gençlerle mücadele ve rekabet edebilir bir genç nüfus, aynı zamanda da milli ve manevi değerlerinin öğretildiği, bildiği ve inandığı bir genç neslin bu eğitim sistemiyle inşallah Türkiye'de hakim olacağı bir eğitim sistemi ortaya koyacağız. Andımız lise sona kadar bütün okullarda okunacak."

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