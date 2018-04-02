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"İyilikhane Yetimhanesi" Bangladeş'te açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, İyilikhane Çocuk Derneği'nin desteğiyle Bangladeş'in Khulna şehrinde inşa ettirdiği yetimhanede ilk etapta 100 erkek yetim barınacak

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın, İyilikhane Çocuk Derneği'nin desteğiyle Bangladeş'te inşa ettirdiği "İyilikhane Yetimhanesi" hizmete girdi.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf mazlum coğrafyalarda sağlıklı barınma olanaklarından mahrum kalan çocuklar için yetimhaneler inşa ediyor. Bunlardan biri de Bangladeş'in Khulna şehrinde İyilikhane Çocuk Derneği'nin desteğiyle hizmete giren İyilikhane Yetimhanesi oldu.

Temelleri 4 yıl önce atılan yetimhanede ilk etapta 100 erkek yetim barınacak. Yetimhanedeki kapasite daha sonra 170'e çıkarılacak. Üç katlı bir bina olarak inşa edilen yetimhanede çocuklar, daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürecek.

Sağlıklı bir barınma ortamına kavuşan yetimler, yetimhanenin hemen yanı başındaki medresede de eğitimlerini tamamlayarak bölge Müslümanlarına özgü gelenekler çerçevesinde yetiştirilecek.

İHH'nın Bangladeş'teki en büyük yetimhanesi olma özelliğini taşıyan yapı aynı zamanda İHH'nın bölgedeki 10'uncu yetimhanesi.

Yetimhanede, yatak odalarının yanı sıra derslikler, revir, mutfak, oyun odası, konferans salonu, çamaşırhane, öğretmen odaları ve kütüphane bulunuyor.

- "Yetimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Yönetim Kurulu Üyesi Said Demir, ülke nüfusuna oranla 5 milyon gibi bir rakamla İslam dünyasındaki en fazla yetim sayısına sahip bir bölgede yetimhane açılışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bangladeş'teki yetimlerin yaşam şartlarının içler acısı olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bizim İHH olarak bu bölgedeki en büyük hedefimiz; yetimlerimizin, insani şartlara uygun yetimhanelerde hayata tutunmaları ve geleceğe hazırlanmaları ile ilgili projeler geliştirmek. Hamdolsun ki bu yetimhanemizin de böyle bir özelliği var. Böylelikle yetimlerimiz, Bangladeş standartlarında değil Türkiye standartlarında bir yetimhanede kalmış olacaklar. İHH olarak bundan sonraki dönemde de bu yetimlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

- Proje 4 yıllık çalışma neticesinde tamamlandı

İyilikhane Çocuk Derneği Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sena Soyyiğit de dernek olarak 2011 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Henüz öğrenciyken kitap ayraçlarını hayra aracı kılarak başlattıkları çalışma ile önce Malavi'de bir yetimhane ve Patani'de 360 çocuk için bir okul inşa ettirdiklerini aktaran Soyyiğit, bugün ise 4 yıllık yoğun bir çalışmanın neticesinde, 10 bini aşkın bağışçının desteğiyle 170 yetime yuva olacak bir yetimhanenin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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Yetimlerin yeni evi: İyilikhane Yetimhanesi

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