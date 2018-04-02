"İyilikhane Yetimhanesi" Bangladeş'te açıldı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın, İyilikhane Çocuk Derneği'nin desteğiyle Bangladeş'te inşa ettirdiği "İyilikhane Yetimhanesi" hizmete girdi.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf mazlum coğrafyalarda sağlıklı barınma olanaklarından mahrum kalan çocuklar için yetimhaneler inşa ediyor. Bunlardan biri de Bangladeş'in Khulna şehrinde İyilikhane Çocuk Derneği'nin desteğiyle hizmete giren İyilikhane Yetimhanesi oldu.

Temelleri 4 yıl önce atılan yetimhanede ilk etapta 100 erkek yetim barınacak. Yetimhanedeki kapasite daha sonra 170'e çıkarılacak. Üç katlı bir bina olarak inşa edilen yetimhanede çocuklar, daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürecek.

Sağlıklı bir barınma ortamına kavuşan yetimler, yetimhanenin hemen yanı başındaki medresede de eğitimlerini tamamlayarak bölge Müslümanlarına özgü gelenekler çerçevesinde yetiştirilecek.

İHH'nın Bangladeş'teki en büyük yetimhanesi olma özelliğini taşıyan yapı aynı zamanda İHH'nın bölgedeki 10'uncu yetimhanesi.