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İzci kampında 15 genç, ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:02 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki Gençlik ve İzcilik Kampı'nda kalan 15 genç, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki Gençlik ve İzcilik Kampı'nda kalan 15 genç, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kampta, su ve gıdalardan numune alınarak incelemeye gönderildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'ndaki 147 gençten 15'i, bugün saat 10.00 sıralarında, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gençlerden 13'ü, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, su ve gıdalardan numune alarak incelemeye gönderdi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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