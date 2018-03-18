İzciler 3D yazıcı ve Tasarım Merkezi’ni gezdi

İzmit Belediyesi İzcileri, Körfez Mahallesi’nde bulunan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezini ziyaret ettiler.

Muzaffer Gündüz liderliğindeki 25 izci, Türkiye’de ilk olan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezin gezerek yetkililerden merkez hakkında bilgi aldılar. Merkezi çok beğendiğini dile getiren izciler, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a gençlere böyle bir merkez kazandırdığı için teşekkür ettiler.