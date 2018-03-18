HABER

İzciler 3D yazıcı ve Tasarım Merkezi’ni gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:51 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi İzcileri, Körfez Mahallesi’nde bulunan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezini ziyaret ettiler.Muzaffer Gündüz liderliğindeki 25 izci, Türkiye’de ilk olan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezin gezerek yetkililerden merkez hakkında bilgi aldılar.

İzciler 3D yazıcı ve Tasarım Merkezi’ni gezdi

İzmit Belediyesi İzcileri, Körfez Mahallesi’nde bulunan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezini ziyaret ettiler.
Muzaffer Gündüz liderliğindeki 25 izci, Türkiye’de ilk olan 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezin gezerek yetkililerden merkez hakkında bilgi aldılar. Merkezi çok beğendiğini dile getiren izciler, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a gençlere böyle bir merkez kazandırdığı için teşekkür ettiler.

İzciler 3D yazıcı ve Tasarım Merkezi’ni gezdi

İzciler 3D yazıcı ve Tasarım Merkezi’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehitAfrin'den kahreden haber: 1 asker şehit
Kandil'den Afrin'e talimat!Kandil'den Afrin'e talimat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Şırnak'ta tank taburuna roketatarlı saldırı!

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Nevşin Mengü’nün kardeşinden gözaltı iddiası: Tartaklanıp bırakıldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

Meteoroloji son dakika uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.