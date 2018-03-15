İzcilik ve Oryantring Kulübü, Ketenciler Gençlik Kampı’nı ziyaret etti

Kartepe Belediyesi’nin gençlere yönelik yatırımı kapsamında Ketenciler Mahallesi’nde hayata geçirdiği ‘Ketenciler Gençlik Kampı’ gençlerden büyük ilgi görüyor.

Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile değerlendirdiği Ketenciler Gençlik Kampı, 10 bungalov ve 30 yatak kapasitesi ile gençlere yatılı kamp yapma imkanı da sunuyor. Kartepe’de doğal yaşamı deneyimlemek isteyen Kartepe Belediyesi’ne talepte bulunan Sakarya Kredi Yurtlar Kurumu İzcilik ve Oryantring Kulübü sporcuları, Ketenciler Gençlik Kampı’nda keyifli bir hafta sonu geçirdi. Üç gün boyunca doğa içinde kamp yapan öğrenciler, doğa yürüyüşleri, voleybol, basketbol ve geleneksel Türk Okçuluğu gibi birçok sportif aktivite gerçekleştirdi.

Oryantring çalışmalarını Kartepe Ataşehir mahallesinde gerçekleştiren kulüp, kamp sonunda duydukları memnuniyeti belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e ve Kartepe Belediyesi’ne teşekkür etti.