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İzetbegovic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 22:08 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic: - "Zaferiniz sadece Türkiye'de değil, Müslüman dünyasının genelinde kutlanmaktadır"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı göndererek, seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Boşnak liderin, Erdoğan'ı "seçimlerde aldığı önemli zafer" dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.

İzetbegovic mesajında, "Aldığınız destek ve kazandığınız bu zafer, Türkiye'yi doğru istikamette yönettiğinizin Türk halkı tarafından da görüldüğünün açık bir kanıtıdır. Türkiye liderliğinizde ulusal ve siyasi bir afirmasyon, ekonomik kalkınma yaşayarak, dünya güçleri arasında hak ettiği yere ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış politikada da haklarından mahrum bırakılan insanlar için mücadeleyi sürdüreceğine inandığını kaydeden İzetbegovic, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sizin zaferiniz sadece Türkiye'de değil, Müslüman dünyasının genelinde kutlanmaktadır. Sizin zaferiniz bizleri de mutlu etmektedir. Zira Türk halkını ve bizzat sizi, ülkemizin büyük bir dostu olarak görmekteyiz. Ülkelerimizin ve halklarımızın iyiliği doğrultusunda, dostane ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğimize inancım tamdır."

Boşnak lider, kısa bir süre önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimdeki zaferi dolayısıyla bizzat kutlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakir İzetebgovic bosna hersek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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