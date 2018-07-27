HABER

İzinde ölen uzman çavuş toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:38 | Son Güncelleme

ORDU'ya iznini geçirmek için gelen ve rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Şafak Toparlak (34), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İzinde ölen uzman çavuş toprağa verildi

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU'ya iznini geçirmek için gelen ve rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Şafak Toparlak (34), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Olay, önceki gün Altınordu ilçesi Erenli Mahallesi'nde meydana geldi. Tunceli'nin Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken Konya İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan Jandarma Uzman Çavuş Şafak Toparlak, izindeyken memleketi Ordu'ya geldi. Buradaki evinde rahatsızlanan evli ve 2 çocuk babası Şafak Toparlak, yakınları tarafından kalp krizi şüphesiyle Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toparlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Jandarma Uzman Çavuş Şafak Toparlak, için bu gün Akyazı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Toparlak, Eskipazar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak'ın yeğeni olan Jandarma Uzman Çavuş Toparlak'ın cenaze törenine Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAFLI

İzinde ölen uzman çavuş toprağa verildiİzinde ölen uzman çavuş toprağa verildiİzinde ölen uzman çavuş toprağa verildiİzinde ölen uzman çavuş toprağa verildi

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
Şanlıurfa'da çiğ köfte mahkemelik olduŞanlıurfa'da çiğ köfte mahkemelik oldu
Şişli'de dehşet dolu anlarŞişli'de dehşet dolu anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

İlginizi Çekebilir

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

Ahmet Şık'a büyük şok!

Ahmet Şık'a büyük şok!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul için saat verdi

PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

MİT'ten Moğolistan'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.