İzinliyken intihar eden asker toprağa verildi

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta muhtar olan babasına ait tabancayla intihar eden jandarma er İzzet Dolaş'ın (21) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi.

Tokat'ta jandarma olarak vatani görevini yapan İzzet Dolaş, izin alıp muhtar olan babası Hemkan Dolaş ile birlikte araçla dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki evlerine dönmek için yola çıktı. Hemkan Dolaş, Kahramanmaraş yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde durdu. Hemkan Dolaş araçtan inerken bu sırada oğlu İzzet Dolaş, torpido gözünde bulunan babasına ait tabancayı başına dayayıp ateşledi. Yaşamını yitiren Dolaş'ın cenazesi, bugün Viranşehir'e getirilerek Gözlek Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit'in de katıldığı törende Dolaş'ın yakınları gözyaşı döktü. Dolaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.