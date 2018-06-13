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İzinsiz çekilen fotoğrafa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:26 | Son Güncelleme

Adana'da otobüs durağında bekleyen iki lise öğrencisinin izinsiz fotoğraflarını çeken sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı

Adana'da otobüs durağında bekleyen iki lise öğrencisinin cep telefonuyla izinsiz fotoğraflarını çeken sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık F.O. katıldı.

F.O. savunmasında yaptığından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Yeni aldığı cep telefonu ile otobüs duraklarında gördüğü 2 kişinin fotoğrafını çektiğini belirten F.O, "Bayanlar benim fotoğraf çektiğimi fark edip bağırdılar. Bunun üzerine etraftaki insanlar gelip fotoğrafları zorla silmemi istedi. Ben de sildim. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık F.O'ya "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Seyhan ilçesi kent merkezindeki İnönü Parkı'nda bulunan otobüs durağında 13 Kasım 2017'de F.O, cep telefonuyla durakta otobüs bekleyen lise öğrencileri G.S. ve M.Z'nin fotoğraflarını çekmiş, öğrencilerin şikayeti üzerine şüpheli hakkında dava açılmıştı.

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