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İzinsiz çekilen fotoğrafa hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 07:51 | Son Güncelleme

Adana'da otobüs durağında bekleyen iki lise öğrencisinin cep telefonuyla izinsiz fotoğraflarını çeken sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İzinsiz çekilen fotoğrafa hapis cezası!

Adana 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık F.O. katıldı. F.O. savunmasında yaptığından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Yeni aldığı cep telefonu ile otobüs duraklarında gördüğü 2 kişinin fotoğrafını çektiğini belirten F.O, "Bayanlar benim fotoğraf çektiğimi fark edip bağırdılar. Bunun üzerine etraftaki insanlar gelip fotoğrafları zorla silmemi istedi. Ben de sildim. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık F.O'ya "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Seyhan ilçesi kent merkezindeki İnönü Parkı'nda bulunan otobüs durağında 13 Kasım 2017'de F.O, cep telefonuyla durakta otobüs bekleyen lise öğrencileri G.S. ve M.Z'nin fotoğraflarını çekmiş, öğrencilerin şikayeti üzerine şüpheli hakkında dava açılmıştı.

AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
havayı çek, ağacı çek, izin al çek ama çakallık yapma..
Bilerek isteyerek yap, sonra pişmanım. Bende anlayamıyorum pişmanlık uygulamasını. Mahkeme heyetinin almış olduğu ceza takdire şayan.
Tamam yanlış bir şey yapmış ona lafım yok ama eğer bir iş yapıyorsanız tam yapacaksınız.. marketler de avmler de kameralar gece gündüz kayıt ediyor benim izinim olmadan ? Bana mantıkla gelin kardeşim sırf birinin resimini çekti diye bir insanın hayatından 3 yıl çalınır mı bu neyin kafası ? Türkiye de adaletin kalmadığı gibi mantığın da zerresi yok. Bilgisiz, mantıksız bir gün öyle karar veren bir gün tam tersi karar veren insanlarının ellerine düştük Allah ım sen yardım et bu ülkeye.
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