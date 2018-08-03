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İzinsiz trüf mantarı toplayan 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 09:20 | Son Güncelleme

İzinsiz trüf mantarı toplayan 2 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda izinsiz trüf mantarı toplayan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde ormanlık alandan izinsiz trüf mantarı toplandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, R.Y. ve F.S'yi mantar toplarken yakaladı.

Şüphelilerin topladığı mantarlar Vize Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, R.Y. ve F.S. işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Trüf mantarı toplamak isteyenlerin Orman İşletme Müdürlüklerinden izin alması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa mantar operasyon

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