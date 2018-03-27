İzlanda'dan Dünya Kupası'na boykot

LONDRA (AA) - İngiltere'de eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayının ardından İzlanda, Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'nın boykot edileceğini duyurdu.

İzlanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzlanda hükümeti, İngiltere ve diğer batılı devletlerle dayanışma içinde olmaya karar vererek bu ay başında Salisbury'deki kimyasal saldırıya yönelik ortak tepkiye dahil oldu." denildi.

Salisbury'deki saldırının "uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Avrupa'daki barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunun" vurgulandığı açıklamada, İzlanda'nın tüm yakın müttefikleri ile ortaklarının bu eylem karşısında Rusya'ya karşı önlemler aldığı anımsatıldı.

"İzlanda'nın aldığı önlemler arasında, Rus yetkililerle yapılan tüm üst düzey ikili diyaloğun geçici olarak ertelenmesi bulunuyor. Bunun sonucu olarak İzlandalı liderler, bu yaz Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'na katılmayacaklar." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, zehirlenme olayına ilişkin Rusya'nın inandırıcı bir açıklama yapması ve soruşturma çerçevesinde de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile işbirliği yapması çağrısında bulunuldu.